Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии на Олимпиаде
Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии на Олимпиаде
Сборная Дании обыграла команду Латвии в своем заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии на групповом этапе Олимпиады