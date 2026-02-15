Рейтинг@Mail.ru
Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии на Олимпиаде
Хоккей
 
23:40 15.02.2026
Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии на Олимпиаде
Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии на Олимпиаде
Сборная Дании обыграла команду Латвии в своем заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии на Олимпиаде

Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии на групповом этапе Олимпиады

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСборная Дании по хоккею
Сборная Дании по хоккею - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сборная Дании по хоккею. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная Дании обыграла команду Латвии в своем заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы С завершилась со счетом 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) в пользу датчан, в составе которых отличились Ник Олесен (1-я и 58-я минуты), Миккель Огор (5) и Николай Элерс (17). У сборной Латвии шайбы забросили Кристапс Зиле (20) и Эдуард Тралмакс (27).
У датчан и латвийцев стало по три очка. Лидирует в группе сборная США (6), которая в воскресенье играет против команды Германии (3).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
