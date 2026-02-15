FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на ОИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) лишила сборную Норвегии по лыжным гонкам одного сервисмена до завершения командного спринта свободным стилем на Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщает VG.

Санкции последовали после того, как в воскресенье, в день эстафетной гонки, один из сервисменов норвежской команды оказался на трассе уже после ее официального закрытия для подготовки инвентаря. Норвежцы признали допущенную ошибку и извинились. Соревнования в командном спринте пройдут 18 февраля.