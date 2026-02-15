FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на ОИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) лишила сборную Норвегии по лыжным гонкам одного сервисмена до завершения командного спринта свободным стилем на Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщает VG.
Санкции последовали после того, как в воскресенье, в день эстафетной гонки, один из сервисменов норвежской команды оказался на трассе уже после ее официального закрытия для подготовки инвентаря. Норвежцы признали допущенную ошибку и извинились. Соревнования в командном спринте пройдут 18 февраля.
"Смазчик лыж неправильно определил время закрытия трассы. Он оставался на трассе для классического стиля еще 8-10 минут после ее закрытия, в то время как трасса для конькового хода еще была открыта. Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент", - сказал менеджер сборной Норвегии Пер Элиас Кальфосс.
Ранее FIS отклонила протест Финской лыжной ассоциации и Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии на результат мужского спринта классическим стилем, который прошел 10 февраля. Тогда FIS предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания валика для клистера, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями, а также не вмешалась, когда сборная США принесла в зону обслуживания запрещенную жидкость. FIS принесла извинения за свои действия и признала ошибку, однако протест был отклонен.