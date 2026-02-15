Рейтинг@Mail.ru
FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на ОИ
22:20 15.02.2026
FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на ОИ
FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на ОИ
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) лишила сборную Норвегии по лыжным гонкам одного сервисмена до завершения командного спринта свободным... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт
норвегия
италия
финляндия
зимние олимпийские игры 2026
норвегия
италия
финляндия
2026
спорт, норвегия, италия, финляндия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Норвегия, Италия, Финляндия, Зимние Олимпийские игры 2026
FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на ОИ

FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на Олимпиаде

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) лишила сборную Норвегии по лыжным гонкам одного сервисмена до завершения командного спринта свободным стилем на Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщает VG.
Санкции последовали после того, как в воскресенье, в день эстафетной гонки, один из сервисменов норвежской команды оказался на трассе уже после ее официального закрытия для подготовки инвентаря. Норвежцы признали допущенную ошибку и извинились. Соревнования в командном спринте пройдут 18 февраля.
"Смазчик лыж неправильно определил время закрытия трассы. Он оставался на трассе для классического стиля еще 8-10 минут после ее закрытия, в то время как трасса для конькового хода еще была открыта. Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент", - сказал менеджер сборной Норвегии Пер Элиас Кальфосс.
Ранее FIS отклонила протест Финской лыжной ассоциации и Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии на результат мужского спринта классическим стилем, который прошел 10 февраля. Тогда FIS предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания валика для клистера, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями, а также не вмешалась, когда сборная США принесла в зону обслуживания запрещенную жидкость. FIS принесла извинения за свои действия и признала ошибку, однако протест был отклонен.
СпортНорвегияИталияФинляндияЗимние Олимпийские игры 2026
 
