Фигуристка Петросян пропустила первую тренировку на ОИ, сообщил источник
20:43 15.02.2026
Фигуристка Петросян пропустила первую тренировку на ОИ, сообщил источник
Фигуристка Петросян пропустила первую тренировку на ОИ, сообщил источник
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян пропустила первую тренировку на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, россия, италия, белоруссия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Италия, Белоруссия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Фигуристка Петросян пропустила первую тренировку на ОИ, сообщил источник

Фигуристка Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
© РИА Новости / Александр Вильф
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян пропустила первую тренировку на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что на тренировке присутствовали все остальные фигуристки из первой стартовой группы на короткую программу, включая Викторию Сафонову из Белоруссии. Скорее всего, это решение команды Петросян связано с длительным ночным перелетом фигуристки. Она прибыла в Милан утром 15 февраля.
Личный женский турнир Олимпиады пройдет 17 и 19 февраля. Перед стартом короткой программы Петросян проведет еще две тренировки.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде
СпортРоссияИталияБелоруссияАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
