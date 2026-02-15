Источник сообщил о работе Петросян над четверным тулупом перед Олимпиадой

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян усиленно работала над четверным тулупом на тренировках перед вылетом в Милан на Олимпийские игры 2026 года, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.