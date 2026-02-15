https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074527355.html
Источник сообщил о работе Петросян над четверным тулупом перед Олимпиадой
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян усиленно работала над четверным тулупом на тренировках перед вылетом в Милан на Олимпийские игры 2026... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
фигурное катание
милан
россия
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
спорт
милан, россия, аделия петросян, даниил глейхенгауз, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Петросян усиленно работала над четверным тулупом перед вылетом в Милан на ОИ