Источник сообщил о работе Петросян над четверным тулупом перед Олимпиадой
Фигурное катание
 
16:14 15.02.2026
Источник сообщил о работе Петросян над четверным тулупом перед Олимпиадой
Источник сообщил о работе Петросян над четверным тулупом перед Олимпиадой
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян усиленно работала над четверным тулупом на тренировках перед вылетом в Милан на Олимпийские игры 2026...
Источник сообщил о работе Петросян над четверным тулупом перед Олимпиадой

Петросян усиленно работала над четверным тулупом перед вылетом в Милан на ОИ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян усиленно работала над четверным тулупом на тренировках перед вылетом в Милан на Олимпийские игры 2026 года, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Отмечается, что 18-летняя фигуристка накатывала прыжок в произвольной программе и планирует выполнять его на Олимпиаде. При этом над тройным акселем – вторым ультра-си в текущем арсенале Петросян – работа до дня вылета в Милан велась в ограниченном режиме.
Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде пройдут 17 и 19 февраля. Петросян прибыла в Милан утром в воскресенье в сопровождении тренера Даниила Глейхенгауза.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
