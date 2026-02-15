Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение команды фигуристки Аделии Петросян прилететь в Милан на Олимпиаду незадолго до начала соревнований, отметив враждебную обстановку на зимних Играх.

"Специалисты сами разберутся. Они лучше все знают. Да и потом, что там себя мариновать в такой враждебной обстановке?" - сказал Васильев, рассуждая о том, не слишком ли поздно Петросян прилетела в Милан.

"Как они с Гуменником поступили - это же вообще ни в какие ворота не лезет! Я, конечно, не эксперт, но слышал от специалистов, что по четырем позициям его засудили и он не занял совершенно справедливое третье место. В этой враждебной обстановке на какой-то благосклонный психологический фон рассчитывать не приходится", - продолжил он.