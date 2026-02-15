Рейтинг@Mail.ru
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ
Фигурное катание
 
14:21 15.02.2026
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение команды фигуристки Аделии Петросян прилететь в... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
фигурное катание
спорт
милан
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
милан
италия
спорт, милан, италия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Милан, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ

Васильев назвал решение Петросян прилететь к старту выступлений на ОИ правильным

Российская фигуристка Аделия Петросян
Российская фигуристка Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Российская фигуристка Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение команды фигуристки Аделии Петросян прилететь в Милан на Олимпиаду незадолго до начала соревнований, отметив враждебную обстановку на зимних Играх.
Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля. Петросян прибыла в Милан 15 февраля. На 17 февраля у нее запланировано выступление в короткой программе, а 19-го - в произвольной. Ранее россиянин Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном фигурном катании.
«
"Специалисты сами разберутся. Они лучше все знают. Да и потом, что там себя мариновать в такой враждебной обстановке?" - сказал Васильев, рассуждая о том, не слишком ли поздно Петросян прилетела в Милан.
"Как они с Гуменником поступили - это же вообще ни в какие ворота не лезет! Я, конечно, не эксперт, но слышал от специалистов, что по четырем позициям его засудили и он не занял совершенно справедливое третье место. В этой враждебной обстановке на какой-то благосклонный психологический фон рассчитывать не приходится", - продолжил он.
Собеседник агентства поддержал решение команды Петросян прибыть в Милан на короткий срок. "Они правильно под соревнования приехали - отсоревнуются и уедут с медалью", - резюмировал Васильев.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
Вчера, 11:45
 
Фигурное катание
 
