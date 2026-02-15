https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074510034.html
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение команды фигуристки Аделии Петросян прилететь в... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Васильев поддержал решение Петросян прилететь к старту соревнований на ОИ
Васильев назвал решение Петросян прилететь к старту выступлений на ОИ правильным
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение команды фигуристки Аделии Петросян прилететь в Милан на Олимпиаду незадолго до начала соревнований, отметив враждебную обстановку на зимних Играх.
Олимпийские игры в Италии
проходят с 6 по 22 февраля. Петросян
прибыла в Милан
15 февраля. На 17 февраля у нее запланировано выступление в короткой программе, а 19-го - в произвольной. Ранее россиянин Петр Гуменник
занял шестое место в мужском одиночном фигурном катании.
«
"Специалисты сами разберутся. Они лучше все знают. Да и потом, что там себя мариновать в такой враждебной обстановке?" - сказал Васильев, рассуждая о том, не слишком ли поздно Петросян прилетела в Милан.
"Как они с Гуменником поступили - это же вообще ни в какие ворота не лезет! Я, конечно, не эксперт, но слышал от специалистов, что по четырем позициям его засудили и он не занял совершенно справедливое третье место. В этой враждебной обстановке на какой-то благосклонный психологический фон рассчитывать не приходится", - продолжил он.
Собеседник агентства поддержал решение команды Петросян прибыть в Милан на короткий срок. "Они правильно под соревнования приехали - отсоревнуются и уедут с медалью", - резюмировал Васильев
