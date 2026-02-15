Васильев назвал незаконными попытки забрать у россиян золото Игр в Сочи

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал незаконными попытки Международного союза биатлонистов (IBU) истребовать золотые медали Олимпиады 2014 года у российских биатлонистов.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что такие решения связаны с фигурами в руководстве IBU. "Как и во многих странах, сейчас в IBU не те руководители, которые адекватно оценивают обстановку и принимают решения. Пройдет время - придут нормальные, вменяемые люди", - резюмировал Васильев.