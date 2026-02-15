Васильев назвал незаконными попытки забрать у россиян золото Игр в Сочи

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал незаконными попытки Международного союза биатлонистов (IBU) истребовать золотые медали Олимпиады 2014 года у российских биатлонистов.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире "Матч ТВ" заявил, что IBU выступает с требованием вернуть золотые медали за эстафету на Играх в Сочи, завоеванные Евгением Устюговым, Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. В 2020 году IBU объявил о дисквалификации завершившего к тому моменту карьеру Устюгова, а спустя четыре года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение правомерным. В 2025 году Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина, после чего Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Играх-2014 после аннулирования результатов Устюгова.
"IBU в своем репертуаре - одно незаконное действие пытаются прикрыть другим незаконным действием. То, что российские спортсмены незаконно были отстранены от международных соревнований, подтверждает опыт CAS. После Олимпиады в Милане СБР должен подать иск в CAS к IBU за то, что спортсмены и организация понесли колоссальные убытки, упущенную выгоду", - сказал Васильев.
"Как IBU себе это представляет?! Союз биатлонистов России побежит к четырем спортсменам домой и начнет отнимать медали? Глупость несусветная. Если считаете, что вам кто-то что-то должен, обращайтесь в суд. СБР тут ни при чем - это общественная организация, которая не имеет отношения к частному имуществу. Если есть претензии - идите и разбирайтесь самостоятельно", - продолжил собеседник агентства.
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что такие решения связаны с фигурами в руководстве IBU. "Как и во многих странах, сейчас в IBU не те руководители, которые адекватно оценивают обстановку и принимают решения. Пройдет время - придут нормальные, вменяемые люди", - резюмировал Васильев.
