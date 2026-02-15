Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал незаконными попытки забрать у россиян золото Игр в Сочи
14:09 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074508872.html
Васильев назвал незаконными попытки забрать у россиян золото Игр в Сочи
Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал незаконными попытки Международного союза биатлонистов (IBU) истребовать золотые медали Олимпиады 2014 года у российских биатлонистов.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире "Матч ТВ" заявил, что IBU выступает с требованием вернуть золотые медали за эстафету на Играх в Сочи, завоеванные Евгением Устюговым, Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. В 2020 году IBU объявил о дисквалификации завершившего к тому моменту карьеру Устюгова, а спустя четыре года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение правомерным. В 2025 году Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина, после чего Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Играх-2014 после аннулирования результатов Устюгова.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Сборная США обыграла команду Дании в матче хоккейного турнира Олимпиады
Вчера, 01:48
"IBU в своем репертуаре - одно незаконное действие пытаются прикрыть другим незаконным действием. То, что российские спортсмены незаконно были отстранены от международных соревнований, подтверждает опыт CAS. После Олимпиады в Милане СБР должен подать иск в CAS к IBU за то, что спортсмены и организация понесли колоссальные убытки, упущенную выгоду", - сказал Васильев.
"Как IBU себе это представляет?! Союз биатлонистов России побежит к четырем спортсменам домой и начнет отнимать медали? Глупость несусветная. Если считаете, что вам кто-то что-то должен, обращайтесь в суд. СБР тут ни при чем - это общественная организация, которая не имеет отношения к частному имуществу. Если есть претензии - идите и разбирайтесь самостоятельно", - продолжил собеседник агентства.
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что такие решения связаны с фигурами в руководстве IBU. "Как и во многих странах, сейчас в IBU не те руководители, которые адекватно оценивают обстановку и принимают решения. Пройдет время - придут нормальные, вменяемые люди", - резюмировал Васильев.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры
Вчера, 11:48
 
