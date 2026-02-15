https://ria.ru/20260215/nozh-2074547416.html
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса - РИА Новости, 15.02.2026
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Вупперталь, ранены три человека, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:54:00+03:00
2026-02-15T18:54:00+03:00
2026-02-15T18:54:00+03:00
в мире
вупперталь
германия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/84/1509738449_0:140:2660:1636_1920x0_80_0_0_95eda3267dbb4832a3261f83b756ed6b.jpg
https://ria.ru/20260215/dtp-2074537382.html
https://ria.ru/20260215/italiya-2074523823.html
вупперталь
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/84/1509738449_148:0:2513:1774_1920x0_80_0_0_8bf269c4e0db72e224a776075f67f062.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вупперталь, германия, bild
В мире, Вупперталь, Германия, Bild
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
Bild: мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Германии
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости.
Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Вупперталь, ранены три человека, сообщает газета Bild
со ссылкой на полицию.
"Житель Вупперталя
, личность которого ранее уже была известна полиции, напал с ножом на других пассажиров. Он пырнул одного мужчину в живот (пострадавший находится в тяжелом состоянии) и ранил еще двоих", - говорится в материале.
По информации издания, инцидент произошел 14 февраля после 23.00, но известно о нем стало только сейчас.
Как сообщается, нападению предшествовала ссора в автобусе между двумя группами пассажиров, возвращавшихся с городского карнавала.
После атаки водитель остановил автобус, в результате чего нападавший сумел скрыться. Однако вскоре полиция задержала его неподалеку от места происшествия. Орудие преступления - окровавленный нож - обнаружили в кустах.
Отмечается, что один пострадавший с ранением в живот был доставлен в больницу. Еще двоим медицинскую помощь оказали прямо на месте: у одного было повреждено лицо, у другого - рука.
Нападавший после задержания полицией также устроил погром в полицейском изоляторе, после чего его поместили в психиатрическое учреждение. На данный момент известно о возбуждении против него уголовного дела по статье об опасном причинении телесных повреждений. Не исключено, что оно будет переквалифицировано в дело о покушении на убийство.