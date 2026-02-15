В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Вупперталь, ранены три человека, сообщает газета Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Вупперталь, ранены три человека, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

"Житель Вупперталя , личность которого ранее уже была известна полиции, напал с ножом на других пассажиров. Он пырнул одного мужчину в живот (пострадавший находится в тяжелом состоянии) и ранил еще двоих", - говорится в материале.

По информации издания, инцидент произошел 14 февраля после 23.00, но известно о нем стало только сейчас.

Как сообщается, нападению предшествовала ссора в автобусе между двумя группами пассажиров, возвращавшихся с городского карнавала.

После атаки водитель остановил автобус, в результате чего нападавший сумел скрыться. Однако вскоре полиция задержала его неподалеку от места происшествия. Орудие преступления - окровавленный нож - обнаружили в кустах.

Отмечается, что один пострадавший с ранением в живот был доставлен в больницу. Еще двоим медицинскую помощь оказали прямо на месте: у одного было повреждено лицо, у другого - рука.