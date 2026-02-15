Рейтинг@Mail.ru
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
18:54 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/nozh-2074547416.html
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса - РИА Новости, 15.02.2026
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Вупперталь, ранены три человека, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.02.2026
в мире, вупперталь, германия, bild
В мире, Вупперталь, Германия, Bild
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

Bild: мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Германии

© AP Photo / Markus Kluemper/DPAПолиция в Германии
Полиция в Германии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Markus Kluemper/DPA
Полиция в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Вупперталь, ранены три человека, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
"Житель Вупперталя, личность которого ранее уже была известна полиции, напал с ножом на других пассажиров. Он пырнул одного мужчину в живот (пострадавший находится в тяжелом состоянии) и ранил еще двоих", - говорится в материале.
По информации издания, инцидент произошел 14 февраля после 23.00, но известно о нем стало только сейчас.
Как сообщается, нападению предшествовала ссора в автобусе между двумя группами пассажиров, возвращавшихся с городского карнавала.
После атаки водитель остановил автобус, в результате чего нападавший сумел скрыться. Однако вскоре полиция задержала его неподалеку от места происшествия. Орудие преступления - окровавленный нож - обнаружили в кустах.
Отмечается, что один пострадавший с ранением в живот был доставлен в больницу. Еще двоим медицинскую помощь оказали прямо на месте: у одного было повреждено лицо, у другого - рука.
Нападавший после задержания полицией также устроил погром в полицейском изоляторе, после чего его поместили в психиатрическое учреждение. На данный момент известно о возбуждении против него уголовного дела по статье об опасном причинении телесных повреждений. Не исключено, что оно будет переквалифицировано в дело о покушении на убийство.
