01:09 15.02.2026 (обновлено: 01:25 15.02.2026)
Нидерландский шорт-трекист Йенс ван 'т Ваут выиграл второе золото Олимпиады
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026, шорт-трек
Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Шорт-трек
Шорт-трек. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Нидерландский шорт-трекист Йенс ван 'т Ваут завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Италии.
Нидерландец финишировал с результатом 2 минуты 12,219 секунды. Вторым стал золотой медалист Олимпиады-2022 на аналогичной дистанции южнокореец Хван Дэ Хон (отставание - 0,85 секунды), третьим - латвиец Робертс Крузбергс (+0,157).
Ван 'т Ваут завоевал второе олимпийское золото. Ранее на Играх в Италии он выиграл финальный забег на 1000 метров.
Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ на дистанции 1000 метров
СпортИталияЗимние Олимпийские игры 2026Шорт-трек
 
