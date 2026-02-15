Мюнхенская конференция по безопасности завершилась

МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля в Германии, завершила свою работу.
«
"Мы увидели <…> гораздо большую решимость европейцев удерживать рубежи, защищать то, что, по нашему мнению, является, по сути, европейскими ценностями", — заявил на закрытии конференции ее председатель Вольфганг Ишингер.
По его словам, Европа готова взять на себя большую долю коллективной ответственности за сохранение мира и предотвращение конфликтов.
«
"Я думаю, что сейчас нам (ЕС. — Прим. ред.) нужно нечто большее, чем просто очередная серия выступлений. Я думаю, что сейчас нам нужен план, действие, это ответ на то, что именно мы, европейцы, готовимся делать, и если да, то когда и как", — добавил Ишингер.
Следующим председателем Мюнхенской конференции станет бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
В этом году Мюнхенскую конференцию посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, представители Украины во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио.