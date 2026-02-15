https://ria.ru/20260215/myunkhen-2074524875.html
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе
Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. РИА Новости, 15.02.2026
украина
мюнхен
германия
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе
Аналитик Кошквич раскритиковал слова председателя ЕП о вступлении Украины в ЕС