Рейтинг@Mail.ru
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 15.02.2026 (обновлено: 17:17 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/myunkhen-2074524875.html
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 15.02.2026
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе
Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:53:00+03:00
2026-02-15T17:17:00+03:00
в мире
украина
мюнхен
германия
золтан кошкович
роберта метсола
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074347891_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_ee0b902e319533476333b025a1dd5d7b.jpg
https://ria.ru/20260215/putin-2074490541.html
украина
мюнхен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074347891_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56df4bef2166dcfe246bd99fba716e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мюнхен, германия, золтан кошкович, роберта метсола, европарламент, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Мюнхен, Германия, Золтан Кошкович, Роберта Метсола, Европарламент, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
"Совсем обезумели". Произошедшее в Мюнхене вызвало возмущение на Западе

Аналитик Кошквич раскритиковал слова председателя ЕП о вступлении Украины в ЕС

© REUTERS / Kay NietfeldВладимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Kay Nietfeld
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Так он отреагировал на слова председателя Европарламента Роберты Метсолы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности о том, что ЕС необходимо, чтобы Украина стала его частью.

"Они совсем обезумели. Украина — самое жестокое и коррумпированное государство в мире, с нелегитимным режимом, ведущим братоубийственную войну против собратьев - восточныхславян, обладающих огромным ядерным арсеналом. Это полный бардак!" — написал он.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Сигналы Путина". В Турции сделали резкое заявление о конференции в Мюнхене
Вчера, 11:29
 
В миреУкраинаМюнхенГерманияЗолтан КошковичРоберта МетсолаЕвропарламентЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала