В Совфеде назвали Мюнхенскую конференцию абсолютно бессмысленной
12:19 15.02.2026 (обновлено: 13:35 15.02.2026)
В Совфеде назвали Мюнхенскую конференцию абсолютно бессмысленной
В Совфеде назвали Мюнхенскую конференцию абсолютно бессмысленной
В Совфеде назвали Мюнхенскую конференцию абсолютно бессмысленной

Косачев назвал Мюнхенскую конференцию междусобойчиком коалиции желающих войны

Полиция на территории возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности оказалась лишенной какой-либо добавленной стоимости, получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны, с США восстановления трансатлантического альянса не произошло, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мюнхенская конференция по безопасности в этом году оказалась абсолютно бессмысленной. Или, точнее - лишенной какой-либо добавленной стоимости. Получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны. Что характерно - в Германии, в стране невыученных уроков", - написал политик в своем Telegram-канале.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу
14 февраля, 14:06
По его словам, европейцы говорили исключительно о том, как им вооружаться и становиться самостоятельной силой, готовясь к войне с Россией. И полное ощущение, что эта война уже вписана в их планы, при том, что они одновременно на полном серьезе обсуждают, что еще нужно сделать для победы Украины, считает он.
"Это действительно тревожно, потому что "партия войны", похоже, победила в Европе всё и (почти) всех, включая здравый смысл и даже инстинкт самосохранения", - добавил политик.
По словам сенатора, это очень напоминает ситуацию весной 1945 года там же в Германии, когда Рейх фанатично сопротивлялся в абсолютно безнадежной ситуации и верил в чудо
И европейцы, и некоторые американцы говорили в Мюнхене о том, что Украине нужно дать больше оружия, в том числе, "Томагавки", и "тогда победа будет обеспечена", отметил Косачев. "Безумная риторика про то, что Украина может победить, но при этом Россия вот-вот нападет на НАТО, звучала в Мюнхене и в этом году", - написал он.
Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Председатель Мюнхенской конференции был бы рад возвращению России
13 февраля, 22:59
По словам политика, Вашингтон в какой-то мере подыграл местным "ястребам", прислав "доброго следователя" госсекретаря Марко Рубио, который выступал в ином ключе, чем прошлогодний "злой следователь" вице-президент Джей Ди Вэнс: "на сей раз не было нотаций по поводу неминуемого краха Европы в случае продолжения ее нынешней политики, а, напротив, заверения в том, что Америка с Европой и хочет ей только добра".
"Впрочем, интонация осталась прежней: без Америки Европа пропадет. Восстановления трансатлантического альянса не произошло", - написал Косачев.
Сенатор отметил, что по итогам конференции "лишний раз убедились, что говорить с этой Европой нам пока не о чем". "И лишний раз осознаешь, почему именно "гуманная" и "просвещенная" Европа стала колыбелью двух самых страшных в истории мировых войн", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 08:00
 
