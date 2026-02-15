В Совфеде назвали Мюнхенскую конференцию абсолютно бессмысленной

Полиция на территории возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности оказалась лишенной какой-либо добавленной стоимости, получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны, с США восстановления трансатлантического альянса не произошло, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Мюнхенская конференция по безопасности в этом году оказалась абсолютно бессмысленной. Или, точнее - лишенной какой-либо добавленной стоимости. Получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны. Что характерно - в Германии , в стране невыученных уроков", - написал политик в своем Telegram-канале

По его словам, европейцы говорили исключительно о том, как им вооружаться и становиться самостоятельной силой, готовясь к войне с Россией . И полное ощущение, что эта война уже вписана в их планы, при том, что они одновременно на полном серьезе обсуждают, что еще нужно сделать для победы Украины , считает он.

"Это действительно тревожно, потому что "партия войны", похоже, победила в Европе всё и (почти) всех, включая здравый смысл и даже инстинкт самосохранения", - добавил политик.

По словам сенатора, это очень напоминает ситуацию весной 1945 года там же в Германии, когда Рейх фанатично сопротивлялся в абсолютно безнадежной ситуации и верил в чудо

И европейцы, и некоторые американцы говорили в Мюнхене о том, что Украине нужно дать больше оружия, в том числе, "Томагавки", и "тогда победа будет обеспечена", отметил Косачев . "Безумная риторика про то, что Украина может победить, но при этом Россия вот-вот нападет на НАТО , звучала в Мюнхене и в этом году", - написал он.

По словам политика, Вашингтон в какой-то мере подыграл местным "ястребам", прислав "доброго следователя" госсекретаря Марко Рубио , который выступал в ином ключе, чем прошлогодний "злой следователь" вице-президент Джей Ди Вэнс: "на сей раз не было нотаций по поводу неминуемого краха Европы в случае продолжения ее нынешней политики, а, напротив, заверения в том, что Америка с Европой и хочет ей только добра".

"Впрочем, интонация осталась прежней: без Америки Европа пропадет. Восстановления трансатлантического альянса не произошло", - написал Косачев.