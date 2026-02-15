Рейтинг@Mail.ru
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:56 15.02.2026 (обновлено: 13:54 15.02.2026)
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина
Болельщики организовали проект, чтобы поддержать американского фигуриста Илью Малинина после выступления на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
фигурное катание
спорт
илья малинин
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074404908.html
фигурное катание, илья малинин, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина

Фанаты Малинина организовали акцию в его поддержку на фоне неудачи на Олимпиаде

Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Болельщики организовали проект, чтобы поддержать американского фигуриста Илью Малинина после выступления на Олимпийских играх в Италии.
В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Болельщики Малинина запустили проект A Voice, названный в честь его произвольной программы, в котором предлагают собрать воедино пожелания фигуристу. 21 февраля - последний день для заполнения формы, после чего все пожелания будут отправлены спортсмену в марте или апреле.
Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при. Американец является обладателем рекордных баллов за произвольную программу (238,24).
Илья Малинин на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Роднина объяснила провал Малинина на Олимпиаде
14 февраля, 17:15
 
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
 
