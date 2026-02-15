Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Болельщики организовали проект, чтобы поддержать американского фигуриста Илью Малинина после выступления на Олимпийских играх в Италии.

В пятницу Малинин , лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров

Болельщики Малинина запустили проект A Voice, названный в честь его произвольной программы, в котором предлагают собрать воедино пожелания фигуристу. 21 февраля - последний день для заполнения формы, после чего все пожелания будут отправлены спортсмену в марте или апреле.