https://ria.ru/20260215/malinin-2074499970.html
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина
Болельщики организовали проект, чтобы поддержать американского фигуриста Илью Малинина после выступления на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T12:56:00+03:00
2026-02-15T12:56:00+03:00
2026-02-15T13:54:00+03:00
фигурное катание
спорт
илья малинин
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074319671_217:236:2870:1728_1920x0_80_0_0_e500aeccbd9ab05f5694740ec542e4f1.jpg
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074404908.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074319671_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_aa54bc933b83b211fc05998003fb4720.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, илья малинин, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
Болельщики организовали акцию в поддержку Малинина
Фанаты Малинина организовали акцию в его поддержку на фоне неудачи на Олимпиаде
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Болельщики организовали проект, чтобы поддержать американского фигуриста Илью Малинина после выступления на Олимпийских играх в Италии.
В пятницу Малинин
, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров
.
Болельщики Малинина запустили проект A Voice, названный в честь его произвольной программы, в котором предлагают собрать воедино пожелания фигуристу. 21 февраля - последний день для заполнения формы, после чего все пожелания будут отправлены спортсмену в марте или апреле.
Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при. Американец является обладателем рекордных баллов за произвольную программу (238,24).