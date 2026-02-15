Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 15.02.2026 (обновлено: 19:34 15.02.2026)
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ - РИА Новости, 15.02.2026
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ
Еще пять человек обратились за помощью к медикам после субботнего удара ВСУ по поселку Центральный в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталия... РИА Новости, 15.02.2026
луганская народная республика
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ

В ЛНР еще пять человек обратились за помощью к врачам после субботнего удара ВСУ

© Фото : пресс-служба главы ЛНРПоследствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Еще пять человек обратились за помощью к медикам после субботнего удара ВСУ по поселку Центральный в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на поселок Центральный в Луганской Народной Республике. По данным минздрава, число пострадавших на субботу составляло 19. Позже минздрав сообщил, что один мужчина скончался в больнице.
"За сегодняшний день в Перевальскую городскую больницу за медицинской помощью обратились ещё пять человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь", - сообщила Пащенко в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Луганская Народная Республика
Леонид Пасечник
Вооруженные силы Украины
 
 
