https://ria.ru/20260215/lnr-2074552459.html
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ - РИА Новости, 15.02.2026
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ
Еще пять человек обратились за помощью к медикам после субботнего удара ВСУ по поселку Центральный в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталия... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:32:00+03:00
2026-02-15T19:32:00+03:00
2026-02-15T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074409424_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_a496168b664ab08c35efa8138fe4fda3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074409424_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b18fd5cb12ff0ba864a007d89bc44d71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР еще пять человек обратились к врачам после субботнего удара ВСУ
В ЛНР еще пять человек обратились за помощью к врачам после субботнего удара ВСУ