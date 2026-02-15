Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР мирный житель умер после субботнего удара ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 15.02.2026 (обновлено: 19:35 15.02.2026)
В ЛНР мирный житель умер после субботнего удара ВСУ
В ЛНР мирный житель умер после субботнего удара ВСУ - РИА Новости, 15.02.2026
В ЛНР мирный житель умер после субботнего удара ВСУ
Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ по поселку в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР региона Наталия Пащенко. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР мирный житель умер после субботнего удара ВСУ

В ЛНР мужчина умер в больнице после субботнего удара ВСУ

© Фото : пресс-служба главы ЛНРПоследствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ по поселку в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР региона Наталия Пащенко.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на поселок Центральный в Луганской Народной Республике. Минздрав республики информировал, что пострадали 19 человек.
"Сегодня в одном из лечебных учреждений республики от полученных травм скончался мужчина 1957 года (рождения - ред.)", - сообщила Пащенко в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
