В ЛНР мирный житель умер после субботнего удара ВСУ
В ЛНР мирный житель умер после субботнего удара ВСУ
Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ по поселку в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР региона Наталия Пащенко. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:56:00+03:00
2026-02-15T18:56:00+03:00
2026-02-15T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
