В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работу курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей предлагает интернет-магазин в Санкт-Петербурге, требуется доставлять оплаченные заказы, следует из данных сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.
"Курьеру в интернет-магазине в Санкт-Петербурге обещают оплату от 277 000 рублей. Для работы необходимо доставлять оплаченные заказы до квартиры покупателя в радиусе до 5 километров, от кандидата требуются скорость и внимание, умение ориентироваться на местности, желание зарабатывать", - говорится в сообщении.
Кроме того, предлагается удаленная работа менеджеру группы "ВКонтакте" с зарплатой до 124 тысяч рублей: требуется вести группу, общаться с подписчиками и публиковать контент.
Студентам также доступна вакансия специалиста по обучению нейросетей с окладом до 90 тысяч рублей. В Кемерово ищут SMM-специалиста с зарплатой до 80 тысяч рублей, необходимо будет заниматься созданием контент-стратегии, разработкой контент-планов и оптимизацией рекламных кампаний.
