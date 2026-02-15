В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работу курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей предлагает интернет-магазин в Санкт-Петербурге, требуется доставлять оплаченные заказы, следует из данных сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.

Кроме того, предлагается удаленная работа менеджеру группы "ВКонтакте" с зарплатой до 124 тысяч рублей: требуется вести группу, общаться с подписчиками и публиковать контент.