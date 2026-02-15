Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 15.02.2026 (обновлено: 13:04 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/kurer-2074458064.html
В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей
В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей - РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей
Работу курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей предлагает интернет-магазин в Санкт-Петербурге, требуется доставлять оплаченные заказы, следует из данных сервиса РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T04:18:00+03:00
2026-02-15T13:04:00+03:00
общество
санкт-петербург
воронеж
мытищи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064706006_0:220:3167:2002_1920x0_80_0_0_0c732cdd68c2eb538b3ebb28ea20ac59.jpg
https://ria.ru/20260210/kotjakov-2073365771.html
https://ria.ru/20260118/kurer-2068562372.html
санкт-петербург
воронеж
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064706006_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d1d98d0056049741b1a8b09001c1517f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, воронеж, мытищи
Общество, Санкт-Петербург, Воронеж, Мытищи
В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей

РИА Новости: в Петербурге магазин ищет курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКурьеры
Курьеры - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Курьеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работу курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей предлагает интернет-магазин в Санкт-Петербурге, требуется доставлять оплаченные заказы, следует из данных сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.
"Курьеру в интернет-магазине в Санкт-Петербурге обещают оплату от 277 000 рублей. Для работы необходимо доставлять оплаченные заказы до квартиры покупателя в радиусе до 5 километров, от кандидата требуются скорость и внимание, умение ориентироваться на местности, желание зарабатывать", - говорится в сообщении.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Минтруд призвал переломить тренд с выпускниками, работающими курьерами
10 февраля, 09:35
Также в Воронеже молодым людям предлагают вакансию менеджера по продажам недвижимости с зарплатой до 300 тысяч рублей. В Мытищах требуется официант в ресторан с зарплатой до 150 тысяч рублей, а в Казани ищут установщика интернета и видеонаблюдения с окладом до 150 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается удаленная работа менеджеру группы "ВКонтакте" с зарплатой до 124 тысяч рублей: требуется вести группу, общаться с подписчиками и публиковать контент.
Студентам также доступна вакансия специалиста по обучению нейросетей с окладом до 90 тысяч рублей. В Кемерово ищут SMM-специалиста с зарплатой до 80 тысяч рублей, необходимо будет заниматься созданием контент-стратегии, разработкой контент-планов и оптимизацией рекламных кампаний.
Курьер во дворе дома в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа средняя зарплата курьеров в России
18 января, 01:36
 
ОбществоСанкт-ПетербургВоронежМытищи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала