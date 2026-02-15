Рейтинг@Mail.ru
Тихонов заявил, что поздравит Клебо, если тот не является астматиком
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
16:34 15.02.2026
Тихонов заявил, что поздравит Клебо, если тот не является астматиком
Тихонов заявил, что поздравит Клебо, если тот не является астматиком - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Тихонов заявил, что поздравит Клебо, если тот не является астматиком
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что готов поздравить норвежца Йоханнеса Клебо с рекордом по числу золотых... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T16:34:00+03:00
2026-02-15T16:34:00+03:00
лыжные гонки
спорт
всемирное антидопинговое агентство (wada)
международный олимпийский комитет (мок)
александр тихонов
йоханнес хёсфлот клебо
зимние олимпийские игры 2026
спорт, всемирное антидопинговое агентство (wada), международный олимпийский комитет (мок), александр тихонов, йоханнес хёсфлот клебо, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК), Александр Тихонов, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Зимние Олимпийские игры 2026
Тихонов заявил, что поздравит Клебо, если тот не является астматиком

Тихонов заявил, что поздравит Клебо с рекордом, если тот не является астматиком

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что готов поздравить норвежца Йоханнеса Клебо с рекордом по числу золотых олимпийских медалей, если тот не является астматиком.
Сборная Норвегии с Клебо в составе в воскресенье выиграла мужскую эстафетную гонку. Клебо стал первым спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который завоевал девять золотых медалей. Ранее в Италии он выиграл спринт, скиатлон и гонку на 10 км с раздельным стартом. Также на его счету три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
"Ну, что можно сказать - родился такой герой, талантище. Дай бог, чтобы у него, как у норвежских биатлонистов, пена изо рта не пошла. В Норвегии все делают для того, чтобы были результаты, соревнуются с пятилетнего возраста - дистанции на 100, 200, 300 метров, соревнуется вся Норвегия", - сказал Тихонов.
Также четырехкратный олимпийский чемпион выразил сожаление в связи с тем, что до участия в Олимпиаде не был допущен российский лыжник Александр Большунов. "Он бы мог составить конкуренцию. А Клебо, если он не астматик, поздравляю!" - продолжил Тихонов.
"Вот выиграл первую (биатлонную) гонку норвежец (Йохан-Олав Ботн) - у него пена во рту, сопли висят. Вот об этом WADA и МОК, а также все остальные молчат", - резюмировал Тихонов.
Лыжные гонкиСпортВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Международный олимпийский комитет (МОК)Александр ТихоновЙоханнес Хёсфлот КлебоЗимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
