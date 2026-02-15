Что стало с участниками группы "Кар-Мэн"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В начале 90-х их голоса звучали из каждого "утюга", а клипы с авангардными прическами и безумными танцами становились глотком свободы для целого поколения. Дуэт "Кар-Мэн" с хитами "Лондон, гудбай", "Чао-бамбино" и "В Багдаде все спокойно" был одним из главных символов нового и дерзкого времени.

Что случилось с участниками дуэта спустя три десятилетия?

Разные миры: "мне стыдно" против "это кормит"

Отношение к общему прошлому у экс-коллег диаметрально противоположное. Богдан Титомир, чья звезда взлетела именно благодаря проекту, сегодня говорит о нем с нескрываемым раздражением : "Мне стыдно за этот проект. Я всегда это говорю, но мне никто не верит. Думаете мне с Огурцом (имеется в виду Сергей Лемох) было прикольно работать? Вообще нет. Я просто терпел его полтора или два года, чтобы потом стрельнуть и соскочить на самом пике".

Для Сергея Лемоха же "Кар-Мэн" остался фундаментом и главным активом. Он до сих пор является солистом проекта под этим именем, а старые хиты, по его собственному признанию, — то, что продолжает его "кормить".

Благодаря новой аранжировке хиты группы обрели новое звучание, позволяя Лемоху оставаться на сцене в рамках ностальгических дискотек 90-х. Параллельно он руководит коллективами: Carbonrock, играющим рок, и Double Jazzy, экспериментирующим с лаунжем и электроникой. Но именно наследие "Кар-Мэн" обеспечивает ему не только узнаваемость, но и стабильный доход.

Дуэт собрал Укупник

Стоит отметить, что история создания "Кар-Мэн" типична для эпохи поздней перестройки. Сергей Лемох — выпускник товароведческого факультета и пианист, и Богдан Титомир, игравший на ударных, познакомились в концертной команде Дмитрия Маликова.

Их творческий союз оформился благодаря Аркадию Укупнику , который стал для дуэта "крестным отцом". Название "Кар-Мэн" было отсылкой к самодеятельному рок-коллективу "Кармен", в котором ранее играл Лемох.

Музыкальный материал, за который отвечал Лемох, идеально ложился на запросы публики, жаждавшей западного звучания: простые, запоминающиеся мелодии и незамысловатые рифмы в духе "любовь — кровь".

Однако внутренние трения за кулисами были неизбежны.

"Споры двух брутальных певцов за лидерство", как отмечают наблюдатели, привели к уходу Титомира. Лемох пытался еще несколько лет удержать проект на плаву, но после 1994-го волна популярности окончательно схлынула, оставив его в нише ностальгических шоу.

"Детская вседозволенность" Богдана Титомира

После ухода из дуэта в 1992 году Титомир стремительно взлетел на сольной волне, собирая стадионы и выпуская хиты. Однако в конце 90-х он повторил свой фирменный маневр "соскочить на пике", на этот раз по иным причинам.

© Иллюстрация РИА Новости Богдан Титомир © Иллюстрация РИА Новости Богдан Титомир

"Я влез в такие истории, что мне пришлось уносить ноги, как говорится, упасть на дно. Я в Америку уехал, сначала путешествовал по Латинской Америке, пока все не улеглось и меня не перестали искать в США", — вспоминал он, намекая на конфликты с криминальными авторитетами.

Прожив несколько лет за океаном и наладив там жизнь, артист все же вернулся в Россию в нулевых. Причину возвращения обозначил так:

"Я вернулся из-за женского пола. Круче ничего быть не может".

Титомир нашел себя в роли диджея, но главной его страстью стала философия. Он увлекся буддизмом и тибетскими практиками, а в последние годы пропагандирует движение под названием KinderPunk.

"Это что-то вроде детской вседозволенности. <...> Мне кажется, что к концу своей жизнедеятельности нужно упрощаться, т. е. избавляться от всего лишнего: информационного мусора, килограммов, шлаков, ненужных знакомств. Это такая выжимка или гурманизация жизненного процесса", — объяснял он.

Детей у 58-летнего Титомира нет. На пике славы, как он признается, ему "предъявляли" отцовство, но с появлением тестов ДНК такие истории прекратились. При этом он не исключает, что "все впереди", и с удовольствием занимается музыкальным воспитанием племянника Миши.

Эксперименты Сергея Лемоха

Если творческий путь Титомира — это череда радикальных смен и духовных поисков, то жизнь Сергея Лемоха остается плотно связанной с наследием дуэта.

Он по-прежнему не оставляет сцену, однако время громких хитов для него осталось в прошлом. После распада коллектива новые композиции не смогли повторить тот успех.

Артист нашел иной способ оставаться на плаву — он создает ремейки и ремиксы собственных песен, пытаясь адаптировать знакомые мелодии под современное звучание. В его творчестве много легких, пляжных мотивов, ассоциирующихся с беззаботным отдыхом и хорошим настроением.