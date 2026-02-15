https://ria.ru/20260215/iran-2074547145.html
Глава МИД Ирана проведет встречу с Гросси в Швейцарии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Швейцарию, где он проведет новый раунд непрямых переговоров с США, встретится с гендиректором МАГАТЭ... РИА Новости, 15.02.2026
