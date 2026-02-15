Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана проведет встречу с Гросси в Швейцарии - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/iran-2074547145.html
Глава МИД Ирана проведет встречу с Гросси в Швейцарии
Глава МИД Ирана проведет встречу с Гросси в Швейцарии - РИА Новости, 15.02.2026
Глава МИД Ирана проведет встречу с Гросси в Швейцарии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Швейцарию, где он проведет новый раунд непрямых переговоров с США, встретится с гендиректором МАГАТЭ... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:49:00+03:00
2026-02-15T18:49:00+03:00
в мире
иран
швейцария
сша
аббас аракчи
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260206/grossi-2072732604.html
иран
швейцария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, швейцария, сша, аббас аракчи, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Швейцария, США, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Глава МИД Ирана проведет встречу с Гросси в Швейцарии

Аракчи проведет переговоры с Гросси в Швейцарии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Швейцарию, где он проведет новый раунд непрямых переговоров с США, встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"В ходе этого визита министр... встретится и проведет переговоры с главами МИД Швейцарии, Омана, гендиректором МАГАТЭ", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана.
Отмечается, что Аракчи уже вылетел в Женеву, где 17 февраля состоятся непрямые переговоры с США.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы
6 февраля, 16:30
 
В миреИранШвейцарияСШААббас АракчиРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала