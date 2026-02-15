Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о сроках визита Путина в Индонезию - РИА Новости, 15.02.2026
09:35 15.02.2026
Российский посол рассказал о сроках визита Путина в Индонезию
Российский посол рассказал о сроках визита Путина в Индонезию - РИА Новости, 15.02.2026
Российский посол рассказал о сроках визита Путина в Индонезию
Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Индонезию будут согласовываться по дипканалам, поездка требует серьезной проработки, заявил в интервью РИА Новости
индонезия
россия
москва
владимир путин
прабово субианто
сергей толченов
индонезия
россия
москва
РИА Новости
индонезия, россия, москва, владимир путин, прабово субианто, сергей толченов
Индонезия, Россия, Москва, Владимир Путин, Прабово Субианто, Сергей Толченов
Российский посол рассказал о сроках визита Путина в Индонезию

Посол Толченов: сроки визита Путина в Индонезию согласуют по дипканалам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 15 фев - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Индонезию будут согласовываться по дипканалам, поездка требует серьезной проработки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Во время своего визита в Москву в декабре прошлого года президент Индонезии Прабово Субианто пригласил Владимира Путина посетить его страну с визитом в 2026-2027 году, добавив, что в Джакарте будут рады визиту российского президента.
"Как было упомянуто во время встречи 10 декабря 2025 года, президент Российской Федерации В.В. Путин принял предложение индонезийского коллеги Прабово Субианто совершить ответный визит в 2026 или 2027 году. Конкретные сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам с учетом рабочего графика обоих лидеров", - отметил посол.
Глава дипмиссии добавил, что такая встреча в верхах "потребует серьезной подготовки", прежде всего, в плане практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах лидеров стран в июне прошлого года в Санкт-Петербурге и в декабре Москве.
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Индонезии
10 декабря 2025, 12:05
 
ИндонезияРоссияМоскваВладимир ПутинПрабово СубиантоСергей Толченов
 
 
