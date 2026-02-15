Российский посол рассказал о сроках визита Путина в Индонезию

ДЖАКАРТА, 15 фев - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Индонезию будут согласовываться по дипканалам, поездка требует серьезной проработки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Во время своего визита в Москву в декабре прошлого года президент Индонезии Прабово Субианто пригласил Владимира Путина посетить его страну с визитом в 2026-2027 году, добавив, что в Джакарте будут рады визиту российского президента.
«
"Как было упомянуто во время встречи 10 декабря 2025 года, президент Российской Федерации В.В. Путин принял предложение индонезийского коллеги Прабово Субианто совершить ответный визит в 2026 или 2027 году. Конкретные сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам с учетом рабочего графика обоих лидеров", - отметил посол.
Глава дипмиссии добавил, что такая встреча в верхах "потребует серьезной подготовки", прежде всего, в плане практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах лидеров стран в июне прошлого года в Санкт-Петербурге и в декабре Москве.
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Индонезии
10 декабря 2025, 12:05