https://ria.ru/20260215/gumennik-2074487324.html
Гуменник обратился к болельщикам после выступления на Олимпиаде
Гуменник обратился к болельщикам после выступления на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Гуменник обратился к болельщикам после выступления на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку после выступления на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T10:52:00+03:00
2026-02-15T10:52:00+03:00
2026-02-15T10:52:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074320021_0:99:3043:1812_1920x0_80_0_0_a89666bae6a787a08eff9386e8afda44.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074410430.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074320021_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_5b472857f2147f6e11ed30c47ec665cd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник обратился к болельщикам после выступления на Олимпиаде
Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку после выступления на Олимпиаде
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку после выступления на Олимпийских играх в Италии.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. В короткой программе он стал 12-м (86,72 балла). По итогам двух прокатов россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место.
«
"Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан. Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами!" - написал россиянин в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), выложив фотографии из Италии.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.