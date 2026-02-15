Гуменник обратился к болельщикам после выступления на Олимпиаде

«

"Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан. Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами!" - написал россиянин в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), выложив фотографии из Италии.