01:41 15.02.2026 (обновлено: 01:42 15.02.2026)
Онищенко рассказал, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пандемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в 2026 году уже не будет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"В этом году я могу с уверенностью сказать, что не будет уже пандемического подъема (гриппа и ОРВИ - ред.)", - сказал Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла в России за неделю на 11,6%, а COVID‑19 – на 10,9%. При этом число заболевших гриппом снизилось.
