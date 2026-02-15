https://ria.ru/20260215/gripp-2074449104.html
Онищенко рассказал, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ
Онищенко рассказал, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 15.02.2026
Онищенко рассказал, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ
Пандемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в 2026 году уже не будет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости, 15.02.2026
