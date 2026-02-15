https://ria.ru/20260215/futbol-2074544265.html
Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче
Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче
Казанский "Рубин" обыграл узбекистанский футбольный "Пахтакор" в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T18:32:00+03:00
2026-02-15T18:32:00+03:00
2026-02-15T18:32:00+03:00
футбол
спорт
турция
даниил моторин
франк артига
рубин
динамо москва
енисей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_f200da07f2a1da86cbdb6b7436f5692a.jpg
https://ria.ru/20260215/ayb-2074506007.html
турция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cae83fbf7f368ed9919ef8e3e9b2e58e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, турция, даниил моторин, франк артига, рубин, динамо москва, енисей, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Даниил Моторин, Франк Артига, Рубин, Динамо Москва, Енисей, Российская премьер-лига (РПЛ)