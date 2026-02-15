Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:32 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/futbol-2074544265.html
Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче
Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче
Казанский "Рубин" обыграл узбекистанский футбольный "Пахтакор" в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T18:32:00+03:00
2026-02-15T18:32:00+03:00
футбол
спорт
турция
даниил моторин
франк артига
рубин
динамо москва
енисей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_f200da07f2a1da86cbdb6b7436f5692a.jpg
https://ria.ru/20260215/ayb-2074506007.html
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cae83fbf7f368ed9919ef8e3e9b2e58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, турция, даниил моторин, франк артига, рубин, динамо москва, енисей, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Даниил Моторин, Франк Артига, Рубин, Динамо Москва, Енисей, Российская премьер-лига (РПЛ)

Футболисты "Рубина" обыграли узбекистанский "Пахтакор" в товарищеском матче

© Фото : соцсети "ФК Рубин"Футболисты "Рубина"
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : соцсети "ФК Рубин"
Футболисты "Рубина". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Казанский "Рубин" обыграл узбекистанский футбольный "Пахтакор" в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанцев. Мячи забили Жак Сиве (9-я минута) и Даниил Моторин (85).
"Рубин" ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. В первом туре после перерыва команда Франка Артиги 28 февраля сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо".
В другом матче красноярский "Енисей" и махачкалинское "Динамо" сыграли со счетом 0:0. "Сочи" обыграл столичную "Родину" в первом из двух запланированных на воскресенье товарищеских матчей со счетом 3:2.
Джордон Айб - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Экс-футболиста "Ливерпуля" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Вчера, 13:38
 
ФутболСпортТурцияДаниил МоторинФранк АртигаРубинДинамо МоскваЕнисейРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала