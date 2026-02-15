Рейтинг@Mail.ru
20:04 15.02.2026
Поддерживающие конфликт на Украине боятся признать свою ошибку, заявил Фицо
Поддерживающие конфликт на Украине боятся признать свою ошибку, заявил Фицо
в мире
украина
россия
стамбул
роберт фицо
владимир зеленский
верховная рада украины
марко рубио
в мире, украина, россия, стамбул, роберт фицо, владимир зеленский, верховная рада украины, марко рубио
Поддерживающие конфликт на Украине боятся признать свою ошибку, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Некоторым государствам-членам (Евросоюза - ред.) очень тяжело сказать: мы ошиблись с войной на Украине. Ведь стратегия была понятной… На столе в Стамбуле (вскоре после начала конфликта на Украине - ред.) было готово соглашение, которое могло войну закончить, но пришли некоторые западные политики, прежде всего из Европы, и сказали: не смейте этого делать, потому что они думали, что через эту стратегию войны, через поддержку Украины, санкции и кредиты политически и экономически ослабят Россию. Сейчас мы все знаем, что эта стратегия не работает, но у стран, которые эту стратегию с самого начала поддерживали, нет смелости сказать: хватит", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с Украиной, заявил Фицо
Вчера, 19:11
В январе 2025 года Фицо отмечал, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
ЕС продемонстрировал бы свою силу, начав диалог с Россией, заявил Фицо
10 февраля, 21:54
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулРоберт ФицоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМарко Рубио
 
 
