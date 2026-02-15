Поддерживающие конфликт на Украине боятся признать свою ошибку, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Некоторым государствам-членам (Евросоюза - ред.) очень тяжело сказать: мы ошиблись с войной на Украине. Ведь стратегия была понятной… На столе в Стамбуле (вскоре после начала конфликта на Украине - ред.) было готово соглашение, которое могло войну закончить, но пришли некоторые западные политики, прежде всего из Европы, и сказали: не смейте этого делать, потому что они думали, что через эту стратегию войны, через поддержку Украины, санкции и кредиты политически и экономически ослабят Россию. Сейчас мы все знаем, что эта стратегия не работает, но у стран, которые эту стратегию с самого начала поддерживали, нет смелости сказать: хватит", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
В январе 2025 года Фицо отмечал, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".