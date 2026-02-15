https://ria.ru/20260215/evrosoyuz-2074549495.html
В ЕС должны следить за влиянием интернета на детей, заявил премьер Хорватии
БЕЛГРАД, 15 фев - РИА Новости. Пресыщенность нынешних детей ненужной информацией из интернета станет ключевым вызовом для политиков Евросоюза, которые должны будут оставаться "голосом европейских ценностей", заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Глава хорватского правительства принял в воскресение участие в круглом столе "Европейская мечта: защита ключевых ценностей под давлением" с участием министра финансов Норвегии
, бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга
в рамках 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
"У меня - трое маленьких детей, и я становлюсь их главным врагом и злодеем в доме, когда пытаюсь забрать технику (гаджеты - ред.) у них из рук. Объем потраченного, по моему мнению, времени на полностью ненужный контент представляют себе все, у кого есть несовершеннолетние дети. Думаю, что это становится ключевой проблемой: как это повлияет на тех, кто сегодня юны, каково будет их Weltanschauung (мировоззрение - ред.), так рано закормленное таким множеством странной и ненужной информации", - сказал Пленкович
, трансляцию слов которого вели на сайте конференции.
По словам премьера, всем европейским политикам придется еще больше стараться, чтобы "быть голосом правды, фактов, здравомыслия европейских ценностей".
"Это большая и очень сложная задача, так как молодые поколения не слушают радио и не смотрят телевизор, никто не покупает газеты и еженедельные издания. На мероприятиях с молодежью всегда спрашиваю: кто покупает печатные издания, и всегда лишь один-два в группе… это везде так. Думаю, мы должны адаптироваться к мировоззрению, насыщенному информацией, будущих бизнесменов, рабочих, избирателей, кого угодно: их мировоззрение полностью отличается от тех, кто вырос без интернета. По-моему, это крупнейшая, не скажу, что угроза, но вызов, над которым нам надо работать", - подчеркнул Пленкович.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.