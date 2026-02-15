Власти США опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее Бонди и ее заместитель Тодд Бланш направили письмо на имя председателя юридического комитета сената Чака Грассли, его коллеги из палаты представителей Джима Джордана, а также их заместителей.

"Этот список включает (как предусмотрено законом) всех лиц, в отношении которых выполняются два условия: (1) они являются или являлись государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами и (2) их имя хотя бы один раз встречается в материалах, обнародованных в соответствии с законом", - говорится в письме.

Бонди и Бланш также утверждают, что министерство обнародовало все материалы, находящиеся в его распоряжении, в соответствии с законодательством.

"Никакие материалы не были скрыты или отредактированы "по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности, в том числе в отношении любого государственного чиновника, публичной фигуры или иностранного высокопоставленного лица", - говорится в письме.

В среду в ходе напряженного диалога с законодателями Бонди активно защищала результаты своей работы на посту главы минюста, временами слушания перерастали в открытое вербальное противостояние. Газета Wall Street Journal акцентировала внимание на вызвавшей напряжение критике Бонди за подход ее ведомства к обнародованию документов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна