Власти США опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна - РИА Новости, 15.02.2026
23:47 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/epshteyn-2074571520.html
Власти США опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу скандально известного финансиста... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
сша
джеффри эпштейн
мишель обама
камала харрис
сша
Новости
в мире, сша, джеффри эпштейн, мишель обама, камала харрис
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Мишель Обама, Камала Харрис
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее Бонди и ее заместитель Тодд Бланш направили письмо на имя председателя юридического комитета сената Чака Грассли, его коллеги из палаты представителей Джима Джордана, а также их заместителей.
Появились новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна
Вчера, 11:25
"Этот список включает (как предусмотрено законом) всех лиц, в отношении которых выполняются два условия: (1) они являются или являлись государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами и (2) их имя хотя бы один раз встречается в материалах, обнародованных в соответствии с законом", - говорится в письме.
В тексте письма содержался список из более чем 300 имен, включая Билла и Хилари Клинтон, Барака и Мишель Обаму, Камалу Харрис, Джо Байдена, принца Гарри, Билла Гейтса, Вуди Аллена, Марка Цукерберга, Боно и Бейонсе.
Бонди и Бланш также утверждают, что министерство обнародовало все материалы, находящиеся в его распоряжении, в соответствии с законодательством.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Дмитриев поинтересовался, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
14 февраля, 23:41
"Никакие материалы не были скрыты или отредактированы "по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности, в том числе в отношении любого государственного чиновника, публичной фигуры или иностранного высокопоставленного лица", - говорится в письме.
В среду в ходе напряженного диалога с законодателями Бонди активно защищала результаты своей работы на посту главы минюста, временами слушания перерастали в открытое вербальное противостояние. Газета Wall Street Journal акцентировала внимание на вызвавшей напряжение критике Бонди за подход ее ведомства к обнародованию документов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна.
Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Экс-премьер Британии Блэр фигурирует в файлах Эпштейна в контексте оргий
13 февраля, 10:55
 
