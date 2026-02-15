Рейтинг@Mail.ru
Появились новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна - РИА Новости, 15.02.2026
11:25 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/epshteyn-2074490062.html
Появились новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна
Появились новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна - РИА Новости, 15.02.2026
Появились новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна
В переписке скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обсуждались "маленькие девочки с хорошими телами" из рижского модельного агентства 2B Riga,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:25:00+03:00
2026-02-15T11:25:00+03:00
в мире
латвия
сша
рига
джеффри эпштейн
эдгар ринкевич
в мире, латвия, сша, рига, джеффри эпштейн, эдгар ринкевич
В мире, Латвия, США, Рига, Джеффри Эпштейн, Эдгар Ринкевич
Появились новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна

РИА Новости: Эпштейну писали о девочках из рижского модельного агентства

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В переписке скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обсуждались "маленькие девочки с хорошими телами" из рижского модельного агентства 2B Riga, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Так, 3 января 2010 года Эпштейн написал сообщение неизвестному получателю, имя которого в переписке замазано: "Ты дома?".
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Экс-глава Victoria's Secret продал особняк Эпштейну всего за 20 долларов
Вчера, 11:02
В тот же день Эпштейну пришел ответ: "С Новым годом! Да, я здесь… Только что получил свою визу… Я схожу к агентству 2B Riga завтра, если хочешь? Погуляю вокруг, там есть маленькие девочки, у них хорошие тела, но лица странные, и они не такие высокие".
Ответа Эпштейна на это сообщение в файлах нет.
Ранее РИА Новости передавало, что в файлах Эпштейна была обнаружена переписка связанных с финансистом вербовщиц несовершеннолетних девушек из скандально известной НКО TerraMar Project - они обсуждали в переписке приглашение от премьер-министра Латвии и свое желание совместить это с "рыбалкой", что могло означать вербовку. В другой переписке Эпштейн обсуждал с партнером по кастингам Рамси Элкхоли красоту девушек Латвии.
После публикации файлов Эпштейна президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийским правоохранительным органам следует изучить это досье, сообщил портал Baltnews. Как отмечало издание, Латвия упоминается в файлах более 500 раз, а Рига - более 800 раз.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Дмитриев поинтересовался, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
14 февраля, 23:41
 
В миреЛатвияСШАРигаДжеффри ЭпштейнЭдгар Ринкевич
 
 
