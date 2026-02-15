Экс-глава Victoria's Secret продал особняк Эпштейну всего за 20 долларов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн приобрел свой скандально известный особняк в Нью-Йорке у бывшего главы Victoria"s Secret Лесли Векснера всего за 20 долларов, несмотря на то что здание стоило десятки миллионов, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.

Речь идет о семиэтажном здании на Восточной 71-й улице в Нью-Йорке , фигурировавшем в деле как одно из мест преступлений Эпштейна . В доме около 40 помещений, включая 10 спален и 15 ванных комнат. Здание выходит окнами на Центральный парк. Векснер купил его в 1989 году за 13,2 миллиона долларов, провел масштабную реконструкцию, однако почти не проживал там.

Согласно документу ФБР от 16 июля 2019 года, бывший телохранитель Векснера Ричард Адриан сообщил следствию, что в 1993 году Векснер продал особняк Эпштейну за символическую сумму.

"Адриан также заявил, что Эпштейн получил все свои деньги от Векснера, а в 1993 году Векснер продал ему свой особняк в Нью-Йорке за 20 долларов", - говорится в материалах.

Как следует из открытых данных, Эпштейн проживал в особняке с середины 1990-х годов, однако формально право собственности на здание было оформлено на его компанию лишь в 2011 году. В марте 2021 года, уже после смерти Эпштейна, дом продали за 51 миллион долларов. Вырученные деньги направили на выплаты компенсаций пострадавшим.

Эпштейн познакомился с Лесли Векснером в середине 1980-х годов и вскоре стал его финансовым советником, получив контроль над управлением значительной частью активов бизнесмена. После ареста финансиста в 2006 году Векснер, по данным его представителей, разорвал с ним отношения и в 2007 году отозвал доверенность на управление имуществом.