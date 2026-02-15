Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Victoria's Secret продал особняк Эпштейну всего за 20 долларов - РИА Новости, 15.02.2026
11:02 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/epshteyn-2074488378.html
Экс-глава Victoria's Secret продал особняк Эпштейну всего за 20 долларов
Экс-глава Victoria's Secret продал особняк Эпштейну всего за 20 долларов
Экс-глава Victoria's Secret продал особняк Эпштейну всего за 20 долларов
Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн приобрел свой скандально известный особняк в Нью-Йорке у бывшего главы Victoria"s Secret Лесли... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:02:00+03:00
2026-02-15T11:02:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
джеффри эпштейн
фбр
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша, джеффри эпштейн, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), США, Джеффри Эпштейн, ФБР
Экс-глава Victoria's Secret продал особняк Эпштейну всего за 20 долларов

Эпштейн приобрел роскошный особняк всего за 20$ у экс-главы Victoria's Secret

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн приобрел свой скандально известный особняк в Нью-Йорке у бывшего главы Victoria"s Secret Лесли Векснера всего за 20 долларов, несмотря на то что здание стоило десятки миллионов, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Речь идет о семиэтажном здании на Восточной 71-й улице в Нью-Йорке, фигурировавшем в деле как одно из мест преступлений Эпштейна. В доме около 40 помещений, включая 10 спален и 15 ванных комнат. Здание выходит окнами на Центральный парк. Векснер купил его в 1989 году за 13,2 миллиона долларов, провел масштабную реконструкцию, однако почти не проживал там.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Дмитриев поинтересовался, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
14 февраля, 23:41
Согласно документу ФБР от 16 июля 2019 года, бывший телохранитель Векснера Ричард Адриан сообщил следствию, что в 1993 году Векснер продал особняк Эпштейну за символическую сумму.
"Адриан также заявил, что Эпштейн получил все свои деньги от Векснера, а в 1993 году Векснер продал ему свой особняк в Нью-Йорке за 20 долларов", - говорится в материалах.
Как следует из открытых данных, Эпштейн проживал в особняке с середины 1990-х годов, однако формально право собственности на здание было оформлено на его компанию лишь в 2011 году. В марте 2021 года, уже после смерти Эпштейна, дом продали за 51 миллион долларов. Вырученные деньги направили на выплаты компенсаций пострадавшим.
Эпштейн познакомился с Лесли Векснером в середине 1980-х годов и вскоре стал его финансовым советником, получив контроль над управлением значительной частью активов бизнесмена. После ареста финансиста в 2006 году Векснер, по данным его представителей, разорвал с ним отношения и в 2007 году отозвал доверенность на управление имуществом.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Украина упоминается в файлах Эпштейна в ужасном контексте, заявила Захарова
12 февраля, 21:37
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДжеффри ЭпштейнФБР
 
 
