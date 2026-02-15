Рейтинг@Mail.ru
03:44 15.02.2026 (обновлено: 10:29 15.02.2026)
россия, таджикистан, узбекистан, общество
Россия, Таджикистан, Узбекистан, Общество
© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки с октября по конец декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"В четвертом квартале 2025 года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее — экзамен) на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. Из них сдали экзамен 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%", — говорится в заявлении.
Аттестацию ведут по трем уровням: получение патента на работу в России, разрешение на временное проживание, вид на жительство. В каждом экзамене три блока: в первый входит только тестирование по русскому языку, второй и третий включают проверку знаний истории России и основ законодательства.
"Экзамен на уровень, соответствующий получению разрешения на временное проживание, сдавали в третьем квартале 1223 человека. Из них сдали экзамен 70,6%. С первой попытки экзамен не сдали 39,5%. Экзамен на уровень, соответствующий получению вида на жительство, сдавали в третьем квартале 11 723 человека. Из них сдали экзамен 82,3%. С первой попытки экзамен не сдали 29,6%", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что возможность прохождения экзамена организовали в 203 пунктах на территории всех субъектов Федерации, а также в Таджикистане и Узбекистане. В их числе — 88 российских университетов, включая 82 подведомственных Минобрнауки.
РоссияТаджикистанУзбекистанОбщество
 
 
