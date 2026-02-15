Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки

«

"В четвертом квартале 2025 года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее — экзамен) на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. Из них сдали экзамен 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%", — говорится в заявлении.