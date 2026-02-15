Последствия столкновения микроавтобуса и джипа на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Приамурья

В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и джипа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли и трое получили травмы в лобовом столкновении микроавтобуса и джипа на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Приамурья, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Амурской области.

ДТП произошло в воскресенье на федеральной автодороге "Амур" между селами Тыгда и Чалганы. Микроавтобус Toyota Voxy оказывал услуги по пассажироперевозкам.

"Пятнадцатого февраля на 1156-м километре автодороги "Амур" произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Voxy и Toyota Land Cruiser. Водитель и три пассажира автомобиля Toyota Voxy скончались на месте, еще два пассажира автомобиля Toyota Voxy и водитель автомобиля Toyota Land Cruiser госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 3 статья 238 УК РФ ), добавили в ведомстве.

Следователь осмотрел место происшествия, назначены медицинские судебные экспертизы.

По предварительным данным прокуратуры региона, столкновение произошло в результате выезда на встречную полосу движения.