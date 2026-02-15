https://ria.ru/20260215/dtp-2074537382.html
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и джипа
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и джипа - РИА Новости, 15.02.2026
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и джипа
Четыре человека погибли и трое получили травмы в лобовом столкновении микроавтобуса и джипа на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Приамурья,... РИА Новости, 15.02.2026
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли и трое получили травмы в лобовом столкновении микроавтобуса и джипа на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Приамурья, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Амурской области.
ДТП произошло в воскресенье на федеральной автодороге "Амур" между селами Тыгда и Чалганы. Микроавтобус Toyota Voxy оказывал услуги по пассажироперевозкам.
"Пятнадцатого февраля на 1156-м километре автодороги "Амур" произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Voxy и Toyota Land Cruiser. Водитель и три пассажира автомобиля Toyota Voxy скончались на месте, еще два пассажира автомобиля Toyota Voxy и водитель автомобиля Toyota Land Cruiser госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении
.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 3 статья 238 УК РФ
), добавили в ведомстве.
Следователь осмотрел место происшествия, назначены медицинские судебные экспертизы.
По предварительным данным прокуратуры региона, столкновение произошло в результате выезда на встречную полосу движения.
"Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Приамурья.