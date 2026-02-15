Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/dtp-2074489915.html
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП - РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП
Попавший в ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга водитель погиб после того, как его сбил другой проезжавший автомобиль, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:22:00+03:00
2026-02-15T11:22:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49793/06/497930666_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_fde430be67a74af977b54caeaa85acf5.jpg
https://ria.ru/20260214/dtp-2074366705.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49793/06/497930666_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_cb41d6c6c1fc28abaa943b68882337d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП

В Петербурге водителя попавшей в ДТП машины сбила насмерть проезжавшая иномарка

© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Попавший в ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга водитель погиб после того, как его сбил другой проезжавший автомобиль, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе ведомства, автомобили Toyota Camry и Škoda Kodiaq стояли на проезжей части после ДТП, когда на них наехал водитель Chery Tiggo, который двигался по Пискаревскому проспекту. Авария произошла около 2 часов ночи в субботу.
"В результате ДТП находившийся на проезжей части между стоящими автомобилями водитель автомобиля Toyota Camry от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Москве на Калужском шоссе скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
14 февраля, 12:11
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала