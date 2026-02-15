https://ria.ru/20260215/dtp-2074489915.html
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП - РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП
Попавший в ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга водитель погиб после того, как его сбил другой проезжавший автомобиль, сообщила пресс-служба регионального...
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Попавший в ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга водитель погиб после того, как его сбил другой проезжавший автомобиль, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе ведомства, автомобили Toyota Camry и Škoda Kodiaq стояли на проезжей части после ДТП, когда на них наехал водитель Chery Tiggo, который двигался по Пискаревскому проспекту. Авария произошла около 2 часов ночи в субботу.
"В результате ДТП находившийся на проезжей части между стоящими автомобилями водитель автомобиля Toyota Camry от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.