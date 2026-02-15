Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане столкнулись две машины, водители погибли - РИА Новости, 15.02.2026
12:28 15.02.2026
В Дагестане столкнулись две машины, водители погибли
В Дагестане столкнулись две машины, водители погибли
происшествия
кизлярский район
республика дагестан
ставрополь
происшествия, кизлярский район, республика дагестан, ставрополь
Происшествия, Кизлярский район, Республика Дагестан, Ставрополь
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Водители двух автомобилей скончались в результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, авария произошла в субботу на автодороге Ставрополь - Прохладный - Моздок - Кизляр - Крайновка.
“В Кизлярском районе 62-летний местный житель, управляя автомобилем “ВАЗ 219470”, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 47-летнего местного жителя. В результате ДТП водители обоих транспортных средств были доставлены в медучреждение, где в последующем скончались от полученных тяжких телесных повреждений”, – говорится в сообщении.
