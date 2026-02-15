https://ria.ru/20260215/dagestan-2074497294.html
В Дагестане столкнулись две машины, водители погибли
В Дагестане столкнулись две машины, водители погибли - РИА Новости, 15.02.2026
В Дагестане столкнулись две машины, водители погибли
Водители двух автомобилей скончались в результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:28:00+03:00
2026-02-15T12:28:00+03:00
2026-02-15T12:28:00+03:00
происшествия
кизлярский район
республика дагестан
ставрополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20250217/dagestan-1999938164.html
кизлярский район
республика дагестан
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизлярский район, республика дагестан, ставрополь
Происшествия, Кизлярский район, Республика Дагестан, Ставрополь
В Дагестане столкнулись две машины, водители погибли
В Дагестане водители двух столкнувшихся на трассе автомобилей погибли после ДТП