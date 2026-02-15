Рейтинг@Mail.ru
10:28 15.02.2026 (обновлено: 11:41 15.02.2026)
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря

© AP PhotoВспышка на Cолнце
Вспышка на Cолнце - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo
Вспышка на Cолнце . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вторая за месяц магнитная буря началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ее пик пришелся на пять утра по мск, достигнув уровня G1.3.
"На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней. <...> Событие имеет понятные причины — на Солнце напротив Земли располагается довольно крупная корональная дыра — но началось примерно на сутки раньше ожиданий", — отметили ученые.
В ИКИ РАН добавили, что ночью на фоне геомагнитных возмущений наблюдалось заметное увеличение яркости полярных сияний. Индекс их интенсивности достигал почти девяти баллов.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
14 февраля, 12:25
 
