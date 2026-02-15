На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вторая за месяц магнитная буря началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ее пик пришелся на пять утра по мск, достигнув уровня G1.3.
"На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней. <...> Событие имеет понятные причины — на Солнце напротив Земли располагается довольно крупная корональная дыра — но началось примерно на сутки раньше ожиданий", — отметили ученые.
В ИКИ РАН добавили, что ночью на фоне геомагнитных возмущений наблюдалось заметное увеличение яркости полярных сияний. Индекс их интенсивности достигал почти девяти баллов.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
