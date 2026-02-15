Рейтинг@Mail.ru
Главу Минобороны Британии рассматривают на пост премьера, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
23:40 15.02.2026
Главу Минобороны Британии рассматривают на пост премьера, сообщили СМИ
Главу Минобороны Британии рассматривают на пост премьера, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
Главу Минобороны Британии рассматривают на пост премьера, сообщили СМИ
Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривается в качестве компромиссного кандидата на пост премьер-министра, сообщила газета Telegraph на фоне слухов... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
великобритания
джон хили
кир стармер
великобритания
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, великобритания, джон хили, кир стармер
В мире, Великобритания, Джон Хили, Кир Стармер
Главу Минобороны Британии рассматривают на пост премьера, сообщили СМИ

Telegraph: министра обороны Британии Хили рассматривают на пост премьера

Джон Хили
Джон Хили
Джон Хили. Архивное фото
Джон Хили. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривается в качестве компромиссного кандидата на пост премьер-министра, сообщила газета Telegraph на фоне слухов о возможной отставке Кира Стармера.
Ранее бывший старший советник в партии лейбористов Пол Синклер в ответ на вопрос РИА Новости об амбициях Хили заявил журналистам, что министр обороны может стать "компромиссным" премьер-министром в случае ухода с поста Стармера. В качестве еще одного возможного кандидата на пост премьера Синклер назвал заместителя министра обороны Алистера Карнса, который является героем войны в Афганистане с хорошей репутацией и хорошо поставленной речью.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Стармер и фон дер Ляйен обсудили интеграцию Британии и ЕС
14 февраля, 18:59
"Мятежники внутри лейбористской партии выдвигают министра обороны Джона Хили в качестве "кандидата единства", чтобы бросить вызов Киру Стармеру в борьбе за лидерство", - пишет издание со ссылкой на источники.
Как сообщается, все большее число членов как правой, так и левой фракций партии готовы поддержать кандидатуру Хили.
"Какое-то время люди тихо говорили о Джоне Хили, теперь они говорят о нем более открыто. Он политически проницателен, у него есть авторитет. Он действовал незаметно буквально десятилетиями. И он не сеет раздоров", - заявил один из источников газеты.
В партии считают, что назначение Хили премьер-министром положительно воспримут международные партнеры Великобритании, поскольку он стал хорошо известен на международной арене в качестве главы минобороны.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Премьер Британии опроверг сообщения, что его чуть не сместили с поста
14 февраля, 13:59
Кроме того, все больше лейбористов считают главу минздрава Уэса Стритинга, который считается одним из основных соперников Стармера, "слишком токсичным". Многие считают другого ключевого соперника - бывшего вице-премьера Анджелу Рэйнер – слабым кандидатом из-за налоговых нарушений, из-за которых она лишилась поста.
Ранее СМИ сообщили, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке. Более 60% британцев считают, что Стармер не сможет остаться премьером до конца года, следует из результатов исследования компании YouGov, которое провели в прошлый понедельник.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Британии оценили шансы Стармера сохранить премьерское кресло
10 февраля, 17:04
 
В миреВеликобританияДжон ХилиКир Стармер
 
 
