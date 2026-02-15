Главу Минобороны Британии рассматривают на пост премьера, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривается в качестве компромиссного кандидата на пост премьер-министра, сообщила газета Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривается в качестве компромиссного кандидата на пост премьер-министра, сообщила газета Telegraph на фоне слухов о возможной отставке Кира Стармера.

Ранее бывший старший советник в партии лейбористов Пол Синклер в ответ на вопрос РИА Новости об амбициях Хили заявил журналистам, что министр обороны может стать "компромиссным" премьер-министром в случае ухода с поста Стармера . В качестве еще одного возможного кандидата на пост премьера Синклер назвал заместителя министра обороны Алистера Карнса, который является героем войны в Афганистане с хорошей репутацией и хорошо поставленной речью.

"Мятежники внутри лейбористской партии выдвигают министра обороны Джона Хили в качестве "кандидата единства", чтобы бросить вызов Киру Стармеру в борьбе за лидерство", - пишет издание со ссылкой на источники.

Как сообщается, все большее число членов как правой, так и левой фракций партии готовы поддержать кандидатуру Хили.

"Какое-то время люди тихо говорили о Джоне Хили, теперь они говорят о нем более открыто. Он политически проницателен, у него есть авторитет. Он действовал незаметно буквально десятилетиями. И он не сеет раздоров", - заявил один из источников газеты.

В партии считают, что назначение Хили премьер-министром положительно воспримут международные партнеры Великобритании , поскольку он стал хорошо известен на международной арене в качестве главы минобороны.

Кроме того, все больше лейбористов считают главу минздрава Уэса Стритинга, который считается одним из основных соперников Стармера, "слишком токсичным". Многие считают другого ключевого соперника - бывшего вице-премьера Анджелу Рэйнер – слабым кандидатом из-за налоговых нарушений, из-за которых она лишилась поста.

Ранее СМИ сообщили, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна . До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке. Более 60% британцев считают, что Стармер не сможет остаться премьером до конца года, следует из результатов исследования компании YouGov, которое провели в прошлый понедельник.