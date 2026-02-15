Рейтинг@Mail.ru
Сборная легионеров обыграла сборную россиян в Матче звезд Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
19:54 15.02.2026
Сборная легионеров обыграла сборную россиян в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Сборная легионеров обыграла сборную россиян в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Сборная "Звезды мира" победила команду "Звезды России" в Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье в Москве. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт, москва, антон астапкович, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Москва, Антон Астапкович, Единая Лига ВТБ
Сборная легионеров обыграла сборную россиян в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Сборная легионеров обыграла баскетболистов РФ в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная "Звезды мира" победила команду "Звезды России" в Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье в Москве.
Встреча завершилась со счетом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу легионеров. Самым результативным игроком матча стал баскетболист российской команды Антон Астапкович, набравший 24 очка. У "Звезд мира" больше всех очков заработали Трент Фрэйзер и Гарретт Нэвелс (по 18).
Матч звезд 2026 года стал десятым в истории Единой лиги ВТБ.
Баскетболист Егор Демин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов
13 февраля, 15:34
 
