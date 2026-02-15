https://ria.ru/20260215/basketbol-2074554339.html
Сборная легионеров обыграла сборную россиян в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Сборная "Звезды мира" победила команду "Звезды России" в Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье в Москве. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
москва
