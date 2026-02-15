https://ria.ru/20260215/aeroporty-2074474966.html
В семи аэропортах сняли временные ограничения на полеты
В семи аэропортах сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 15.02.2026
В семи аэропортах сняли временные ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса, Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:05:00+03:00
2026-02-15T09:05:00+03:00
2026-02-15T09:06:00+03:00
владикавказ
волгоград
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260215/poezda-2074469794.html
владикавказ
волгоград
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, волгоград, геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В семи аэропортах сняли временные ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в 7 аэропортах на юге России