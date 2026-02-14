МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Публикации в западных СМИ о якобы готовности Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса - уловка, попытка затянуть время, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Издание Atlantic ранее написало, что глава киевского режима, возможно, готов отказаться от контроля над землями на востоке.
"Публикации в западной прессе о готовности Зеленского вывести ВСУ из Донбасса являются уловкой: это попытка затянуть время в расчете, что через два-три месяца ситуация в отношениях Киева со Штатами и европейцев с американцами как-то изменится, и они опять сообща будут помогать Украине", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Джабарова, не надо обращать внимание на мнение главы киевского режима.
"У нас есть задачи, поставленные верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным). Мы должны выполнять эти задачи. Все условия нами уже давным-давно обозначены и в Стамбуле, и на последних переговорах. Если они их не выполняют, то вредят сами себе", - заключил парламентарий.
