В Совфеде назвали заявления о готовности Киева уйти из Донбасса уловкой - РИА Новости, 14.02.2026
14:49 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074384216.html
В Совфеде назвали заявления о готовности Киева уйти из Донбасса уловкой
В Совфеде назвали заявления о готовности Киева уйти из Донбасса уловкой - РИА Новости, 14.02.2026
В Совфеде назвали заявления о готовности Киева уйти из Донбасса уловкой
Публикации в западных СМИ о якобы готовности Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса - уловка, попытка затянуть время, считает глава комиссии Совфеда по РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:49:00+03:00
2026-02-14T14:49:00+03:00
в мире
донбасс
россия
киев
владимир зеленский
владимир джабаров
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a750746faf7b97052c01b7161ee84a.jpg
https://ria.ru/20260214/donbass-2074365666.html
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070172954.html
донбасс
россия
киев
в мире, донбасс, россия, киев, владимир зеленский, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
В Совфеде назвали заявления о готовности Киева уйти из Донбасса уловкой

Джабаров назвал заявления о готовности Киева вывести войска из Донбасса обманом

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Публикации в западных СМИ о якобы готовности Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса - уловка, попытка затянуть время, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Издание Atlantic ранее написало, что глава киевского режима, возможно, готов отказаться от контроля над землями на востоке.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Вчера, 12:03
«

"Публикации в западной прессе о готовности Зеленского вывести ВСУ из Донбасса являются уловкой: это попытка затянуть время в расчете, что через два-три месяца ситуация в отношениях Киева со Штатами и европейцев с американцами как-то изменится, и они опять сообща будут помогать Украине", - написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Джабарова, не надо обращать внимание на мнение главы киевского режима.
«
"У нас есть задачи, поставленные верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным). Мы должны выполнять эти задачи. Все условия нами уже давным-давно обозначены и в Стамбуле, и на последних переговорах. Если они их не выполняют, то вредят сами себе", - заключил парламентарий.
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СМИ рассказали, что задумали США и Украина в Донбассе
25 января, 14:06
 
В миреДонбассРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровВладимир ПутинСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
