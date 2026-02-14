В Совфеде назвали заявления о готовности Киева уйти из Донбасса уловкой

«

"Публикации в западной прессе о готовности Зеленского вывести ВСУ из Донбасса являются уловкой: это попытка затянуть время в расчете, что через два-три месяца ситуация в отношениях Киева со Штатами и европейцев с американцами как-то изменится, и они опять сообща будут помогать Украине", - написал политик в своем Telegram-канале.