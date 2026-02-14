Экспонаты выставки "Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII – вторая половина XX века" в Государственном Эрмитаже

Захарова рассказала, кто отбирал для Эрмитажа чайники из ее коллекции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кем и по какому принципу были отобраны чайники из ее коллекции для выставки в Эрмитаже.

Выставка "Керамика Исина в собраниях Петербурга Москвы . XVII - вторая половина XX века" посвящена знаменитой китайской керамике, выполненной из особых по составу глин. На ней представлены предметы из нескольких российских музеев, а также из коллекции Захаровой

"Представили на суд экспертов Эрмитажа разные чайники, это выбор искусствоведов", - рассказала она журналистам.

Говоря о произведениях из своей коллекции, Захарова указала, что некоторые чайники внешне повторяют растительные элементы и предметы (например, корзинку для ловли крабов).

"Материал один, а использовать его можно по-разному", - отметила она.

Захарова также обратила внимание собравшихся на чайник с символами "инь" и "ян".

Она подчеркнула, что исинские чайники - это "многогранный жанр, оперативно реагирующий на изменения жизни".

"Потребовались чайники - пожалуйста, табакерки - пожалуйста", - пояснила она.

Говоря в целом о выставке, Захарова подчеркнула, что ее саму поразили некоторые из представленных там экспонатов.