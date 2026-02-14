Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, кто отбирал для Эрмитажа чайники из ее коллекции
Культура
 
16:46 14.02.2026
Захарова рассказала, кто отбирал для Эрмитажа чайники из ее коллекции
Захарова рассказала, кто отбирал для Эрмитажа чайники из ее коллекции - РИА Новости, 14.02.2026
Захарова рассказала, кто отбирал для Эрмитажа чайники из ее коллекции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кем и по какому принципу были отобраны чайники из ее коллекции для выставки в Эрмитаже. РИА Новости, 14.02.2026
Захарова рассказала, кто отбирал для Эрмитажа чайники из ее коллекции

Захарова рассказала о выборе чайников из её коллекции для выставки в Эрмитаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кем и по какому принципу были отобраны чайники из ее коллекции для выставки в Эрмитаже.
Выставка "Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII - вторая половина XX века" посвящена знаменитой китайской керамике, выполненной из особых по составу глин. На ней представлены предметы из нескольких российских музеев, а также из коллекции Захаровой.
Захарова рассказала, почему чайники из исинской глины для нее важны
22 сентября 2025, 19:56
Захарова рассказала, почему чайники из исинской глины для нее важны
22 сентября 2025, 19:56
"Представили на суд экспертов Эрмитажа разные чайники, это выбор искусствоведов", - рассказала она журналистам.
Говоря о произведениях из своей коллекции, Захарова указала, что некоторые чайники внешне повторяют растительные элементы и предметы (например, корзинку для ловли крабов).
"Материал один, а использовать его можно по-разному", - отметила она.
Захарова также обратила внимание собравшихся на чайник с символами "инь" и "ян".
Культурный гид февраля: десять самых ярких выставок двух столиц
10 февраля, 08:00
Культурный гид февраля: десять самых ярких выставок двух столиц
10 февраля, 08:00
Она подчеркнула, что исинские чайники - это "многогранный жанр, оперативно реагирующий на изменения жизни".
"Потребовались чайники - пожалуйста, табакерки - пожалуйста", - пояснила она.
Говоря в целом о выставке, Захарова подчеркнула, что ее саму поразили некоторые из представленных там экспонатов.
"Я впервые (увидела - ред.) из исинской глины китайские табакерки, в которых могли хранить табак и различные лекарства", - привела пример она.
Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи
3 февраля, 14:38
Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи
3 февраля, 14:38
 
Культура
 
 
