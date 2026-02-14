Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Волейбол
 
15:00 14.02.2026
"Енисей" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
"Енисей" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Красноярский "Енисей" дома выиграл у "Новы" из Новокуйбышевска в матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), енисей
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Енисей
"Енисей" обыграл "Нову" в матче чемпионата России

Волейболисты "Енисея" обыграли "Нову" в матче чемпионата России

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Красноярский "Енисей" дома выиграл у "Новы" из Новокуйбышевска в матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча, которая в субботу прошла в Красноярске, завершилась со счетом 3-1 (15:25, 25:22, 25:20, 25:20) в пользу хозяев.
"Енисей" одержал 13-ю победу при 12 поражениях и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, сдвинув "Нову" с аналогичными показателями на восьмую строчку.
Волейболистки клуба Заречье-Одинцово - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Волейболистки "Заречья" обыграли "Корабелку" в матче чемпионата России
12 февраля, 21:56
 
Волейбол
 
