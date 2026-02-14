https://ria.ru/20260214/valentinka-2074407509.html
В Ленинградском зоопарке трем парам хищников подарили съедобные валентинки
В Ленинградском зоопарке трем парам хищников подарили съедобные валентинки - РИА Новости, 14.02.2026
В Ленинградском зоопарке трем парам хищников подарили съедобные валентинки
Трем парам хищников в Ленинградском зоопарке подарили "валентинки"
В Ленинградском зоопарке трем парам хищников подарили съедобные валентинки
В Ленинградском зоопарке трем парам хищников подарили валентинки с лакомствами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Трем парам хищников в Ленинградском зоопарке подарили "валентинки", сообщил зоопарк.
«
"Подарили "валентинки" трем парам хищников. Сотрудники подготовили обогащение среды обитания из красных пожарных рукавов в форме сердец, начинив их лакомствами", - говорится в сообщении.
Так, в вольере львов "валентинка" сразу оказалось в лапах Таисии. Адам повел себя как истинный джентльмен и уступил лакомство даме сердца. Но свою порцию свежего мяса он получил позже. Бинтуронги Карла и Тоши поделили угощение. Не совсем поровну, кто-то просто оказался быстрее и утащил больше кусочков драгон-фрукта.
Манулы Свэн и Намика были так увлечены друг другом, что "валентинка" осталась незамеченной. Поэтому угощение перекочевало к их сыну Шу. "Он от такого подарка отказываться не стал, но предпочел расправляться с плетеным сердцем без посторонних глаз", - сообщает зоопарк.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга
напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России
. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София
. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда
. В настоящее время Ленинградский зоопарк
является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли
.