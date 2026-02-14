Рейтинг@Mail.ru
"Умрете за еврорейх". Слова фон дер Ляйен об Украине ужаснули журналиста
16:46 14.02.2026 (обновлено: 17:36 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/ursula-2074401372.html
"Умрете за еврорейх". Слова фон дер Ляйен об Украине ужаснули журналиста
"Умрете за еврорейх". Слова фон дер Ляйен об Украине ужаснули журналиста - РИА Новости, 14.02.2026
"Умрете за еврорейх". Слова фон дер Ляйен об Украине ужаснули журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв к "разрушению стены" между гражданским и оборонным... РИА Новости, 14.02.2026
"Умрете за еврорейх". Слова фон дер Ляйен об Украине ужаснули журналиста

Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова об Украине

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв к "разрушению стены" между гражданским и оборонным сектором.
«
Мюнхене были четко изложены принципы Четвертого рейха. Жестокая милитаризация Украины и ее кровопролитная принудительная мобилизация были всего лишь экспериментом для европейской элиты. Теперь они этого не скрывают. Теперь вы будете сражаться или умрете за еврорейх", — написал он.
Так журналист прокомментировал слова главы ЕК о том, что Европа должна перенять опыт Киева.
«
"Как говорят на Украине: "Ты изменишься или умрешь". Мы тоже должны принять эту мантру", — заявила фон дер Ляйен во время своего выступления на Мюнхенской конференции.
Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.
Как отметил генсек, после встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе он почувствовал, что у ЕС поменялся настрой. По его словам, страны десятилетиями слушали жалобы со стороны США о том, что Европа выделяет недостаточно средств на оборону, но со времен саммита в Гааге ситуация изменилась.
