"Умрете за еврорейх". Слова фон дер Ляйен об Украине ужаснули журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв к "разрушению стены" между гражданским и оборонным... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T16:46:00+03:00
2026-02-14T16:46:00+03:00
2026-02-14T17:36:00+03:00
украина, европа, мюнхен, урсула фон дер ляйен, чей боуз, марк рютте, еврокомиссия, нато, евросоюз, в мире
Украина, Европа, Мюнхен, Урсула фон дер Ляйен, Чей Боуз, Марк Рютте, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз, В мире
Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова об Украине