Группировка "Центр" уничтожила более 280 военных ВСУ, 5 бронемашин за сутки - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 14.02.2026 (обновлено: 13:57 14.02.2026)
Группировка "Центр" уничтожила более 280 военных ВСУ, 5 бронемашин за сутки
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 280 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Кучеров Яр, Завидово-Кудашево Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
