https://ria.ru/20260214/ukraina-2074369317.html
Группировка "Центр" уничтожила более 280 военных ВСУ, 5 бронемашин за сутки
Группировка "Центр" уничтожила более 280 военных ВСУ, 5 бронемашин за сутки - РИА Новости, 14.02.2026
Группировка "Центр" уничтожила более 280 военных ВСУ, 5 бронемашин за сутки
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 280 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, 10... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:35:00+03:00
2026-02-14T12:35:00+03:00
2026-02-14T13:57:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d24a0b1db4eb76f09d7524639b7f6f29.jpg
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab5460fe6e66f08dd1582d80a22239ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожила более 280 военных ВСУ, 5 бронемашин за сутки
МО РФ: группировка "Центр" уничтожила более 280 военных ВСУ за сутки