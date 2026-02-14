Группировка "Центр" уничтожила более 280 военных ВСУ, 5 бронемашин за сутки

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 280 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в субботу Минобороны РФ.