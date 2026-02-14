Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые завоевали золото на выставке изобретений в Кувейте
Наука
 
17:47 14.02.2026
Российские ученые завоевали золото на выставке изобретений в Кувейте
Российские ученые завоевали золото на выставке изобретений в Кувейте
Ученые и хирурги Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Минздрава России представили уникальные... РИА Новости, 14.02.2026
россия, кувейт, санкт-петербург, александр беглов, технологии, общество, наука
Наука, Россия, Кувейт, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Технологии, Общество, Наука
Российские ученые завоевали золото на выставке изобретений в Кувейте

Российские ученые представили разработки в области спинальной хирургии в Кувейте

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаПетербургские ученые и хирурги завоевали золотые медали на престижной Международной выставке в Кувейте
Петербургские ученые и хирурги завоевали золотые медали на престижной Международной выставке в Кувейте - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Петербургские ученые и хирурги завоевали золотые медали на престижной Международной выставке в Кувейте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Ученые и хирурги Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Минздрава России представили уникальные разработки в области спинальной хирургии и завоевали золотые медали на международной выставке в Кувейте, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"Ученые Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Минздрава России с триумфом представили Россию и Петербург на 16-й Международной выставке изобретений на Ближнем Востоке (16th International Invention Fair in the Middle East — IIFME 2026), которая проходила с 8 по 11 февраля 2026 года в Кувейте", - говорится в сообщении.
Московские врачи НИИ имени Склифосовского проводят операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Врачи провели операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре
3 февраля, 13:51
Авторами уникальных медицинских технологий, получивших мировое признание, выступил коллектив ученых и практикующих хирургов центра. В частности, были представлены две прорывные технологии в области спинальной хирургии.
Одна золотая медаль жюри присуждена за изобретение "Устройства для коррекции врождённой деформации позвоночника и грудной клетки при одностороннем нарушении сегментации позвонков грудного отдела позвоночника и синостоза ребер у детей". Это уникальное техническое решение позволяет проводить сложнейшие реконструктивные вмешательства, формируя нормальный рельеф грудной клетки и одновременно исправляя тяжёлые врожденные деформации позвоночника, которые ранее трудно поддавались коррекции.
Вторая золотая медаль вручена за разработку "Транспедикулярно-ламинарного эндокорректора позвоночника". Конструкция обеспечивает надежную фиксацию и коррекцию позвоночного столба у детей первых лет жизни с врожденными деформациями позвоночника, не увеличивая при этом протяженность металлофиксации.
Лаборатория ФМБА России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В России началось создание вакцины от колоректального рака
9 февраля, 15:44
"Высокие награды нашим ученым и хирургам — результат многолетнего труда большого коллектива прославленного медучреждения. Внимание международных экспертов к отечественным разработкам открывает широкие перспективы для международного сотрудничества и экспорта российских медицинских технологий на Ближний Восток. Эти разработки дарят детям с тяжелейшими врождёнными патологиями шанс на здоровую, полноценную жизнь без боли и ограничений", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что экспозицию посетил посол РФ в Кувейте Владимир Желтов, высоко оценивший вклад врачей в укрепление престижа российской науки. Также заинтересованность в представленных технологиях проявил министр здравоохранения Кувейта Ахмад Аль-Авади.
Врачи обсуждают снимки мозга - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Ученые создали первый комплекс для мгновенной оценки кровоснабжения мозга
14 января, 21:27
 
НаукаРоссияКувейтСанкт-ПетербургАлександр БегловТехнологииОбществоНаука
 
 
