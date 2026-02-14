Российские ученые завоевали золото на выставке изобретений в Кувейте

Петербургские ученые и хирурги завоевали золотые медали на престижной Международной выставке в Кувейте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Ученые и хирурги Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Минздрава России представили уникальные разработки в области спинальной хирургии и завоевали золотые медали на международной выставке в Кувейте, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Ученые Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Минздрава России с триумфом представили Россию и Петербург на 16-й Международной выставке изобретений на Ближнем Востоке (16th International Invention Fair in the Middle East — IIFME 2026), которая проходила с 8 по 11 февраля 2026 года в Кувейте", - говорится в сообщении

Авторами уникальных медицинских технологий, получивших мировое признание, выступил коллектив ученых и практикующих хирургов центра. В частности, были представлены две прорывные технологии в области спинальной хирургии.

Одна золотая медаль жюри присуждена за изобретение "Устройства для коррекции врождённой деформации позвоночника и грудной клетки при одностороннем нарушении сегментации позвонков грудного отдела позвоночника и синостоза ребер у детей". Это уникальное техническое решение позволяет проводить сложнейшие реконструктивные вмешательства, формируя нормальный рельеф грудной клетки и одновременно исправляя тяжёлые врожденные деформации позвоночника, которые ранее трудно поддавались коррекции.

Вторая золотая медаль вручена за разработку "Транспедикулярно-ламинарного эндокорректора позвоночника". Конструкция обеспечивает надежную фиксацию и коррекцию позвоночного столба у детей первых лет жизни с врожденными деформациями позвоночника, не увеличивая при этом протяженность металлофиксации.

"Высокие награды нашим ученым и хирургам — результат многолетнего труда большого коллектива прославленного медучреждения. Внимание международных экспертов к отечественным разработкам открывает широкие перспективы для международного сотрудничества и экспорта российских медицинских технологий на Ближний Восток. Эти разработки дарят детям с тяжелейшими врождёнными патологиями шанс на здоровую, полноценную жизнь без боли и ограничений", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении.