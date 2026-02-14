Названы товары, которые беспошлинно можно покупать на острове Хайнань

ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Жители популярного у туристов китайского острова Хайнань, включая россиян с разрешением на проживание, с 11 февраля могут покупать в специальных магазинах беспошлинной торговли более 200 наименований товаров, в том числе сыры с голубой плесенью, устрицы, кухонную бытовую технику и фарфор, выяснило РИА Новости на основе правительственных данных.

Китай 4 февраля ввел политику нулевых тарифов на определенные импортные товары, предназначенные для потребления жителями Хайнаня , включая продукты питания и напитки, бытовую химию, товары для детей и для дома. На первом этапе на острове, вся территория которого является особой экономической зоной и портом свободной торговли, откроются пять беспошлинных магазинов: три в городе Хайкоу , один - в курортном городе Санья и один в городе Даньчжоу.

Как выяснило РИА Новости, в перечне товаров находятся свежая и консервированная рыба, морепродукты (включая устрицы), молочная продукция, сыры, фрукты, кондитерские изделия, соки, чай, корма для животных и средства гигиены. Также без пошлин доступны сервизы из костяного фарфора, хрусталь, чугунная и эмалированная посуда, детские коляски, игрушки и канцелярские товары.

Политика предусматривает, что на соответствующие товары, приобретенные жителями Хайнаня в специально отведенных розничных магазинах, не будут распространяться импортные пошлины, а также налог на добавленную стоимость и налог на потребление, взимаемые как на этапе импорта, так и на внутреннем рынке.

Жителями Хайнаньского порта свободной торговли считаются граждане Китая, имеющие удостоверение личности, разрешение на проживание или карту социального обеспечения на Хайнане, а также иностранные граждане, которые работают и живут на Хайнане и имеют разрешение на проживание.

Каждый житель получает ежегодную квоту на беспошлинные покупки в размере 10 тысяч юаней (около 112 тысяч рублей) без ограничений по количеству покупок, при этом власти подчеркнули, что товары предназначены для личного пользования жителями Хайнаня, и их перепродажа запрещена.

Туристы, как из других регионов Китая, так и из других стран, не смогут делать покупки в соответствующих магазинах, однако для них доступны расположенные на острове международные торговые центры Duty Free, где можно приобрести 47 категорий товаров, включая технику, одежду, товары повседневного спроса. Благодаря действующей на острове безвизовой политике и возможности приобрести беспошлинные товары, многие туристы специально приезжают на Хайнань, чтобы совместить пляжный отдых и выгодные покупки.