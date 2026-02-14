Рейтинг@Mail.ru
Названы товары, которые беспошлинно можно покупать на острове Хайнань - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:10 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/tovar-2074331838.html
Названы товары, которые беспошлинно можно покупать на острове Хайнань
Названы товары, которые беспошлинно можно покупать на острове Хайнань - РИА Новости, 14.02.2026
Названы товары, которые беспошлинно можно покупать на острове Хайнань
Жители популярного у туристов китайского острова Хайнань, включая россиян с разрешением на проживание, с 11 февраля могут покупать в специальных магазинах... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T05:10:00+03:00
2026-02-14T05:10:00+03:00
туризм
хайнань
китай
хайкоу
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979481193_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_c3d26aa6aa0fc163f19e5268edc9461d.jpg
https://ria.ru/20260212/rossiyane-2073881674.html
https://ria.ru/20260122/rossijane-2069554788.html
https://ria.ru/20260121/eksport-2069220318.html
хайнань
китай
хайкоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979481193_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_54fb16eb54d2ea50e847323e55d57aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хайнань, китай, хайкоу, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Хайнань, Китай, Хайкоу, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Названы товары, которые беспошлинно можно покупать на острове Хайнань

РИА Новости: на Хайнане можно беспошлинно купить кухонную бытовую технику

© iStock.com / Natalia GariduevaОстров Хайнань, Китай
Остров Хайнань, Китай - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© iStock.com / Natalia Garidueva
Остров Хайнань, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Жители популярного у туристов китайского острова Хайнань, включая россиян с разрешением на проживание, с 11 февраля могут покупать в специальных магазинах беспошлинной торговли более 200 наименований товаров, в том числе сыры с голубой плесенью, устрицы, кухонную бытовую технику и фарфор, выяснило РИА Новости на основе правительственных данных.
Китай 4 февраля ввел политику нулевых тарифов на определенные импортные товары, предназначенные для потребления жителями Хайнаня, включая продукты питания и напитки, бытовую химию, товары для детей и для дома. На первом этапе на острове, вся территория которого является особой экономической зоной и портом свободной торговли, откроются пять беспошлинных магазинов: три в городе Хайкоу, один - в курортном городе Санья и один в городе Даньчжоу.
Смартфон iPhone 17 Air - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
12 февраля, 12:43
Как выяснило РИА Новости, в перечне товаров находятся свежая и консервированная рыба, морепродукты (включая устрицы), молочная продукция, сыры, фрукты, кондитерские изделия, соки, чай, корма для животных и средства гигиены. Также без пошлин доступны сервизы из костяного фарфора, хрусталь, чугунная и эмалированная посуда, детские коляски, игрушки и канцелярские товары.
Политика предусматривает, что на соответствующие товары, приобретенные жителями Хайнаня в специально отведенных розничных магазинах, не будут распространяться импортные пошлины, а также налог на добавленную стоимость и налог на потребление, взимаемые как на этапе импорта, так и на внутреннем рынке.
Жителями Хайнаньского порта свободной торговли считаются граждане Китая, имеющие удостоверение личности, разрешение на проживание или карту социального обеспечения на Хайнане, а также иностранные граждане, которые работают и живут на Хайнане и имеют разрешение на проживание.
Автомобиль BMW X6M - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россияне купили 130 тысяч новых легковых автомобилей ушедших брендов
22 января, 13:10
Каждый житель получает ежегодную квоту на беспошлинные покупки в размере 10 тысяч юаней (около 112 тысяч рублей) без ограничений по количеству покупок, при этом власти подчеркнули, что товары предназначены для личного пользования жителями Хайнаня, и их перепродажа запрещена.
Туристы, как из других регионов Китая, так и из других стран, не смогут делать покупки в соответствующих магазинах, однако для них доступны расположенные на острове международные торговые центры Duty Free, где можно приобрести 47 категорий товаров, включая технику, одежду, товары повседневного спроса. Благодаря действующей на острове безвизовой политике и возможности приобрести беспошлинные товары, многие туристы специально приезжают на Хайнань, чтобы совместить пляжный отдых и выгодные покупки.
Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что россияне в 2025 году установили новый исторический рекорд на Хайнане - 505,3 тысячи визитов, что на 120,3% больше, чем годом ранее.
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда
21 января, 08:52
 
ТуризмХайнаньКитайХайкоуАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала