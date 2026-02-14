Глейхенгауз разнес судей, поставивших Гуменника на шестое место

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник должен был при объективном судействе завоевать медаль Олимпийских игр в Италии, заявил в эфире Okko тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз.
Гуменник в итоговом протоколе мужского олимпийского турнира фигуристов занял шестое место. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Фаворит Олимпиады американец Илья Малинин, сорвав произвольный прокат, закончил турнир восьмым.
"При той ситуации, в которой оказался Петя, - без рейтинга, без всего - сегодня он должен был занять третье место, - сказал Глейхенгауз. - При рейтинге, если бы нас не отстраняли, - минимум второе. То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно".
"Мы смотрели всех участников, и то количество q-шек и "галок", которое ему поставили, остальным прощали. Плюс компоненты - 80 баллов он получил при чистейшем прокате, у него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои полностью сорванные прокаты компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно, так не должно это работать. Очень жаль, но для меня Петя как минимум с медалью", - отметил Глейхенгауз.