Глейхенгауз разнес судей, поставивших Гуменника на шестое место - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Фигурное катание
 
01:51 14.02.2026 (обновлено: 01:55 14.02.2026)
Глейхенгауз разнес судей, поставивших Гуменника на шестое место
Глейхенгауз разнес судей, поставивших Гуменника на шестое место
Российский фигурист Петр Гуменник должен был при объективном судействе завоевать медаль Олимпийских игр в Италии, заявил в эфире Okko тренер-хореограф Даниил... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
пётр гуменник
илья малинин
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник, илья малинин, даниил глейхенгауз, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Илья Малинин, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026
Глейхенгауз разнес судей, поставивших Гуменника на шестое место

Глейхенгауз: Гуменник взял бы медаль Игр при нормальном судействе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДаниил Глейхенгауз
Даниил Глейхенгауз - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Даниил Глейхенгауз. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник должен был при объективном судействе завоевать медаль Олимпийских игр в Италии, заявил в эфире Okko тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз.
Гуменник в итоговом протоколе мужского олимпийского турнира фигуристов занял шестое место. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Фаворит Олимпиады американец Илья Малинин, сорвав произвольный прокат, закончил турнир восьмым.
"При той ситуации, в которой оказался Петя, - без рейтинга, без всего - сегодня он должен был занять третье место, - сказал Глейхенгауз. - При рейтинге, если бы нас не отстраняли, - минимум второе. То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно".
"Мы смотрели всех участников, и то количество q-шек и "галок", которое ему поставили, остальным прощали. Плюс компоненты - 80 баллов он получил при чистейшем прокате, у него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои полностью сорванные прокаты компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно, так не должно это работать. Очень жаль, но для меня Петя как минимум с медалью", - отметил Глейхенгауз.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Безобразно!" Тарасова раскритиковала судейство на Олимпиаде
