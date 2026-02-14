Стармер и фон дер Ляйен обсудили интеграцию Британии и ЕС

ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и сообщил ей о желании более глубокой интеграции Великобритании и Европейского союза, сообщила в субботу канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. В 23.00 по местному времени 31 января 2020 года государство покинуло Европейский союз после 47 лет членства. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times подчеркивала, что Соединенное Королевство перестало быть значимым центром торговли из-за выхода из ЕС: Brexit (выход Великобритании из интеграционного объединения) существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.