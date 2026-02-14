Рейтинг@Mail.ru
Стармер и фон дер Ляйен обсудили интеграцию Британии и ЕС - РИА Новости, 14.02.2026
18:59 14.02.2026
Стармер и фон дер Ляйен обсудили интеграцию Британии и ЕС
Стармер и фон дер Ляйен обсудили интеграцию Британии и ЕС - РИА Новости, 14.02.2026
Стармер и фон дер Ляйен обсудили интеграцию Британии и ЕС
Британский премьер Кир Стармер провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и сообщил ей о... РИА Новости, 14.02.2026
в мире
великобритания
европа
россия
кир стармер
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
великобритания
европа
россия
в мире, великобритания, европа, россия, кир стармер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Великобритания, Европа, Россия, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Мюнхенская конференция по безопасности
Стармер и фон дер Ляйен обсудили интеграцию Британии и ЕС

Стармер заявил фон дер Ляйен о желании глубокой интеграции Британии и Евросоюза

© AP Photo / Jordan PettittПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Jordan Pettitt
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и сообщил ей о желании более глубокой интеграции Великобритании и Европейского союза, сообщила в субботу канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.
"Премьер поделился своими масштабными амбициями в отношении будущего партнерства Великобритании и ЕС. Он заявил о своем стремлении к дальнейшей интеграции в экономике, обороне и технологиях в интересах укрепления безопасности, увеличения экономического роста и повышения уровня жизни британцев", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США
Вчера, 04:41
Лидеры также подтвердили намерение укреплять коллективную оборону перед лицом растущих угроз, отметила канцелярия.
"Они согласились с тем, что Европе необходимо активизировать усилия и стремиться к созданию более европейской модели НАТО, защищая при этом наши прочные трансатлантические связи", - уточнили на Даунинг-стрит.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. В 23.00 по местному времени 31 января 2020 года государство покинуло Европейский союз после 47 лет членства. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times подчеркивала, что Соединенное Королевство перестало быть значимым центром торговли из-за выхода из ЕС: Brexit (выход Великобритании из интеграционного объединения) существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины
2 февраля, 10:53
 
В миреВеликобританияЕвропаРоссияКир СтармерУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОЕврокомиссияМюнхенская конференция по безопасности
 
 
