13:59 14.02.2026
Премьер Британии опроверг сообщения, что его чуть не сместили с поста
Британский премьер Кир Стармер на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности опроверг сообщения, что его чуть не сместили с поста на этой неделе. РИА Новости, 14.02.2026
в мире, великобритания, сша, кир стармер, джеффри эпштейн
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн
Кир Стармер
Кир Стармер
Кир Стармер. Архивное фото
Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности опроверг сообщения, что его чуть не сместили с поста на этой неделе.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник передало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Глава правительства на фоне слухов об отставке во вторник заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
"Нет, я опровергаю это (сообщения, что его чуть не сместили с поста на этой неделе - ред.). Я закончил неделю гораздо сильнее, чем начал, и это очень хорошо: и моя партия, и мое правительство полностью едины в вопросах Украины, обороны и безопасности, а также в необходимости укрепления отношений с Европой в области обороны, безопасности и экономики", - ответил Стармер на вопрос модератора панельной дискуссии про сообщения о его шатком положении на своем посту.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании скандально известным финансисту, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США
Вчера, 04:41
 
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн
 
 
