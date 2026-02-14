Рейтинг@Mail.ru
03:40 14.02.2026 (обновлено: 03:48 14.02.2026)
"Открытие всей жизни": ученые разгадали загадку "похищенной звезды"
Группа исследователей Колумбийского университета смогла раскрыть тайну загадочного исчезновение сверхгигантской звезды M31-2014-DS1 в галактике Андромеды в 2010
колумбийский университет, кембриджский университет
Колумбийский университет, Кембриджский университет
"Открытие всей жизни": ученые разгадали загадку "похищенной звезды"

Science: исчезновение звезды M31-2014-DS1 связано с образованием черной дыры

© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)Черная дыра
Черная дыра - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)
Черная дыра. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Группа исследователей Колумбийского университета смогла раскрыть тайну загадочного исчезновение сверхгигантской звезды M31-2014-DS1 в галактике Андромеды в 2010 году, сообщает журнал Science cо ссылкой на исследование.
"Мы интерпретируем M31-2014-DS1 как неудачную сверхновую, в которой большая часть звездной оболочки отпала, образовав черную дыру", — пояснили ученые.
По словам исследователей, новое открытие теперь может ответить на некоторые вопросы, остававшиеся открытыми относительно потухшей звезды.
"Мы считаем эти наблюдения, а также наблюдения предыдущего события в NGC 6946 (Галактики Андромеды. — Прим. ред.) за доказательство того, что неудавшиеся сверхновые образуют черные дыры звездной массы", — заявили исследователи.
По словам научного сотрудника Колумбийского университета Кишалая Де, раскрытие тайны звезды стало открытием всей его жизни.
"Это открытие всей моей жизни", — написал он.
M31-2014-DS1 — сверхгигантская звезда в галактике Андромеды.
В январе газета Guardian сообщила со ссылкой на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из основателей проекта Серу Маркофф, что Астрономы международного проекта Event Horizon Telescope (EHT, "Телескоп горизонта событий") собираются в марте-апреле снять первое в истории видео черной дыры, для съемки они выбрали космический объект размером с Солнечную систему и массой в шесть миллиардов солнц.
