https://ria.ru/20260214/slivko-2074377394.html
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлонистка Виктория Сливко выиграла гонку с общего старта на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T13:56:00+03:00
2026-02-14T13:56:00+03:00
2026-02-14T13:56:00+03:00
биатлон
виктория сливко
сочи
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009644730_234:145:3141:1780_1920x0_80_0_0_ca87b7eec7f6cc91b55846e75fd09479.jpg
https://ria.ru/20260214/kirill-2074363528.html
сочи
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009644730_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_eccda350e92a97b06f18e9dec7a62fa1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория сливко, сочи, спорт
Биатлон, Виктория Сливко, Сочи, Спорт
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи
Сливко выиграла гонку с общего старта на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи