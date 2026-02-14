Рейтинг@Mail.ru
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлон
 
13:56 14.02.2026
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи

Виктория Сливко. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Биатлонистка Виктория Сливко выиграла гонку с общего старта на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Сливко преодолела дистанцию 12,5 км за 40 минут 10,6 секунды. Она допустила один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова (отставание - 3,8 секунды, 3 промаха), тройку лидеров замкнула Наталия Шевченко (+14,4; 4).
Этап в Сочи завершится в воскресенье спринтами у мужчин и женщин.
Кирилл Бажин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
