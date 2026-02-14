СБУ завела дело против Сабурова из-за его помощи бойцам СВО, заявил адвокат

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) завела в отношении казахстанского комика Нурлана Сабурова, которому ранее был запрещен въезд в РФ, дело из-за сообщений о возможной передаче им техники для российских бойцов в зоне СВО, заявил украинский адвокат Евгений Пронин.
"Служба безопасности Украины внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований и начала предварительное следствие по моему заявлению о совершении уголовного преступления гражданином Республики Казахстан... Нурланом Сабуровым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пронина.
Он связал это с тем, что "в открытых источниках зафиксированы факты публичной передачи (Сабуровым - ред.) техники... российскому вооруженному формированию", участвующему в конфликте на Украине.
Ранее казахстанский активист Марат Турымбетов сообщил, что направил в генпрокуратуру Казахстана заявление против Сабурова с требованием проверить сообщения о якобы передаче им десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года. Заявитель утверждает, что действия комика могут квалифицироваться как "финансирование и обеспечение наемничества", за которое в Казахстане грозит до 12 лет лишения свободы.
Шестого февраля в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января запретили въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
