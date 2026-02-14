Рейтинг@Mail.ru
СБУ завела дело против Сабурова из-за его помощи бойцам СВО, заявил адвокат - РИА Новости, 14.02.2026
19:14 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/sbu-2074420438.html
СБУ завела дело против Сабурова из-за его помощи бойцам СВО, заявил адвокат
СБУ завела дело против Сабурова из-за его помощи бойцам СВО, заявил адвокат

Пронин: СБУ завела дело против Сабурова после сообщений о его помощи бойцам СВО

© РИА НовостиНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости
Нурлан Сабуров. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) завела в отношении казахстанского комика Нурлана Сабурова, которому ранее был запрещен въезд в РФ, дело из-за сообщений о возможной передаче им техники для российских бойцов в зоне СВО, заявил украинский адвокат Евгений Пронин.
"Служба безопасности Украины внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований и начала предварительное следствие по моему заявлению о совершении уголовного преступления гражданином Республики Казахстан... Нурланом Сабуровым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пронина.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в украинском конфликте
11 февраля, 20:42
Он связал это с тем, что "в открытых источниках зафиксированы факты публичной передачи (Сабуровым - ред.) техники... российскому вооруженному формированию", участвующему в конфликте на Украине.
Ранее казахстанский активист Марат Турымбетов сообщил, что направил в генпрокуратуру Казахстана заявление против Сабурова с требованием проверить сообщения о якобы передаче им десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года. Заявитель утверждает, что действия комика могут квалифицироваться как "финансирование и обеспечение наемничества", за которое в Казахстане грозит до 12 лет лишения свободы.
Шестого февраля в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января запретили въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию на 50 лет
9 февраля, 17:57
 
