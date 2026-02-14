СБУ завела дело против Сабурова из-за его помощи бойцам СВО, заявил адвокат

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) завела в отношении казахстанского комика Нурлана Сабурова, которому ранее был запрещен въезд в РФ, дело из-за сообщений о возможной передаче им техники для российских бойцов в зоне СВО, заявил украинский адвокат Евгений Пронин.

Он связал это с тем, что "в открытых источниках зафиксированы факты публичной передачи (Сабуровым - ред.) техники... российскому вооруженному формированию", участвующему в конфликте на Украине.