Аналитики оценили влияние криптовалютных санкций ЕC на российский бизнес
08:12 14.02.2026 (обновлено: 08:15 14.02.2026)
Аналитики оценили влияние криптовалютных санкций ЕC на российский бизнес
Планируемый ЕС запрет на российские криптоплатформы и операции с их использованием может привести к росту комиссий за переводы, но в целом эти ограничения не... РИА Новости, 14.02.2026
экономика
россия
киргизия
европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
госдума рф
единая россия
россия
киргизия
европа
экономика, россия, киргизия, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, госдума рф, единая россия
Экономика, Россия, Киргизия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Госдума РФ, Единая Россия
Аналитики оценили влияние криптовалютных санкций ЕC на российский бизнес

РИА Новости: санкции ЕС на российские криптоплатформы не повредят бизнесу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Планируемый ЕС запрет на российские криптоплатформы и операции с их использованием может привести к росту комиссий за переводы, но в целом эти ограничения не нанесут удар по российскому бизнесу, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.
В сентябре прошлого года в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов проводить биржевые торги и трансграничные расчеты в криптовалюте. Вскоре после этого Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения в отношении криптовалютной биржи Grinex - платформы для торговли стейблкоином A7A5, зарегистрированной в Киргизии.
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Минфин оценил оборот криптовалюты в России
12 февраля, 15:46
В начале февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС ужесточить санкции против России в сфере криптовалют. Как сообщала газета Financial Times, ознакомившись с документом, Евросоюз планирует запретить взаимодействие с российскими компаниями, оказывающими услуги в сфере криптоактивов, а также ограничить использование разработанных в России платформ для перевода и обмена криптовалютой.
"Влияние санкций не будет критическим для всей экономики. Выразится оно может в росте комиссий за совершение криптовалютных операций, поскольку данные сделки будут находиться под еще более пристальным контролем европейских регуляторов", - полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
Новые санкции означают, что ЕС усиливает давление на эмитентов стейблкоинов, вынуждая их замораживать все криптокошельки с российским следом, объяснил эксперт.
Финансовый советник и основатель Rodin.Capital добавил, что в основном криптовалюту для совершения международных транзакций используют компании среднего бизнеса, при этом их доля невелика.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Эксперт рассказал о предпочтениях российских инвесторов в криптовалютах
24 января, 08:43
"Для крупных компаний уровня производителей нефтегазовой продукции крипторынок пока не рассматривается как способ совершения транзакций. Доля среднего бизнеса не так велика, поэтому экономическое влияние будет минимальным, а для среднего бизнеса - это вновь станет очередным вызовом", - заключил Родин.
Депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") отметил, что ограничения в отношении российских криптоактивов означают, что Европа не имеет полного контроля над собственной банковской сферой на криптовалютном уровне. "Новый запрет на нас сильно не скажется. Но звучит громко, как это кажется самим европейцам", - заявил депутат.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Госдуме оценили эффект от запрета криптомайнинга в регионах
21 января, 11:03
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
